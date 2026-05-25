回港潮｜3日連假結束　運輸署：港珠澳大橋回港車輛通關非常繁忙

一連三日周末連同佛誕補假假期今日（25日）結束。運輸署下午4時許公布，港珠澳大橋珠海口岸(往香港方向)的車輛通關廣場現時非常繁忙，提醒計劃駕駛私家車經大橋返港的市民請妥善規劃行程，預留充裕交通時間，同時在輪候時保持忍讓。



入境處資料顯示，過去兩日分別有6.85萬及6.1萬人次港人經港珠澳大橋口岸出境。



周末連佛誕長假5月25日結束，港珠澳大橋珠海口岸香港方向的車輛通關廣場非常繁忙，有回港市民指下午2時10分已塞回隧道。（Elmlmiae Lee上載至Facebook專頁港車北上分享群）

周末連佛誕長假5月25日結束，港珠澳大橋珠海口岸香港方向的車輛通關廣場非常繁忙，有回港市民2時50分稱貨車通道已開。（Mandy So上載至Facebook專頁港車北上分享群）

一連三日為周末及佛誕補假假期上周六（23日）開始，入境處數據顯示，上周六有61.5萬港人出境，撇除經機場、港珠澳大橋、港澳客輪碼頭及啟德郵輪碼頭出境人次，北上深圳等地人數佔49萬人次，按周多12萬人次或32.7%；同日回港有31.8萬人次，即約30萬人未有即日回港。

昨日佛誕（24日）再有50萬人次港人出境，北上深圳等地人數佔40萬人次；同日回港港人有約43.2萬人次，即第二日仍有約7萬人次差距。