學警課程結業　周一鳴稱訓練助磨練意志　勉勵學員裝備自己

香港警察學院第二屆「學警預備訓練課程」結業會操於今（13日）舉行，今屆一共有159學員畢業。警務處處長周一鳴出席結業會操並擔任檢閱官， 他致辭時鼓勵學員要不斷裝備自己，一起推動團隊前進，強調警隊內不會有人孤軍作戰。



警務處處長周一鳴表示，警隊內不會有人孤軍作戰，鼓勵學員要不斷裝備自己，一起推動團隊前進。（政府新聞網圖片）

第二屆「學警預備訓練課程」有159名學員畢業，學員結業後隨即成功投考警隊，並接受「學警基礎訓練」。

警務處處長周一鳴出席結業會操致辭時指，應屆訓練課程範圍有所優化，由22個星期延長至30個星期，課程資源亦有所增加，希望學員在更好學習環境成長。

警務處處長周一鳴今日（13日）在香港警察學院檢閲學警預備訓練結業會操，頒發獎項予傑出學員。（政府新聞網圖片）

除此之外，他指，當局希望學員可在課程中累積知識和建立能力，提升自信，更重要是培養團隊精神，所以構思訓練過程中，必須加入能磨練意志及發揮團隊精神的野外訓練課程，激發團隊互相扶持，共渡難關，完成任務。

最後，他以「智、勇、誠、毅」四大核心價值勉勵學員，強調警隊內不會有人孤軍作戰，鼓勵學員要不斷裝備自己，一起推動團隊前進。