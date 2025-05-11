港產韓國OPPA修讀學警預備訓練課程　新一哥「地獄周」陪學員登山

警務處去年跟專上院校合作，推出應用教育文憑「學警預備訓練課程」，首屆116名學員本月初畢業。當中一名學校為港產OPPA朴慧遵，他的父母都是韓國人，他就在港出生，他曾自願在韓國服兵役，完成後選擇返回香港，報讀學警預備訓練課程，期望回饋香港。



學員在最後一項挑戰、俗稱「地獄周」的五日四夜戶外體驗式訓練中，無懼風吹雨打，在凌晨時分登上大帽山。剛接任「一哥」警務處處長周一嗚當日陪同學員登山，沿途作出鼓勵，「我也在山上跟他們說，警務工作的生涯中，難免遇到很多困難，但不要緊，因為即使有灰暗的時候，最終也會見到光明。」



首屆學警預備課程共116名學員今日（5月3日）畢業，在香港警察學院舉行結業會操。（黃浩謙攝）

首屆學警預備課程共116名學員今日（5月3日）畢業，在香港警察學院舉行結業會操。（黃浩謙攝）

警務處處長周一鳴5月3日檢閱首屆「學警預備訓練課程」學員結業會操。(黃浩謙攝)

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學警課程畢業生成績等同DSE五科考獲第2級 第二輪報名8月8日截止

警務處去年跟明愛社區書院、香港專業進修學校，以及香港科技專上書院合辦應用教育文憑「學警預備訓練課程」。學員若成功修畢課程，水平相當於DSE中學文憑考試五科達第2級，即符合投考警員的學歷要求。

首屆課程116名學員5月3日參與結業會操，由周一嗚檢閱，見證他們完成22星期專業訓練的成長與蛻變。

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學員修畢課程並取得合格成績、通過體格檢驗和品格審查，可直接開展學警基礎訓練。在警察學院基礎訓練學校任教的總督察王得財預計，部分首屆學員可於7月下旬展開學警基礎訓練。課程的第二輪收生正接受報名，8月8日截止。

在港出生的27歲韓國籍學員朴慧遵自願在韓國服兵役，完成後返港報讀學警預備訓練課程。（香港警察Facebook）

在港出生韓國青年返港報讀學警課程 希望回饋社會

政府新聞網今日發放有關「學警預備訓練課程」的報道（有片）。其中一位學員、27歲朴慧遵的父母均為韓國籍，他則在港出生。為磨煉自己，他曾自願在韓國服兵役，提升自信心和責任感，完成後選擇返回香港，報讀學警預備訓練課程。

他指預備課程內容不單包括書本上的知識，更會教授處理困難和衝突的技巧，對將來工作和生活皆有裨益。

朴慧遵表示，計劃在港生活及工作，「我在香港生活的時間較在韓國長，對香港的感情更深，所以返回香港，期望回饋這個社會。」

19歲學員黃泳雯認為，課程中的實地考察令她深入了解警隊不同單位的日常工作。（香港警察Facebook）

19歲女學員：體會到警務工作的挑戰與責任

19歲學員黃泳雯立志加入警隊服務市民，她認為課程中的實地考察部分對她幫助最大，能更深入了解警隊不同單位的日常工作和處理事件方式，更讓她體會到警務工作的挑戰與責任。「我會繼續提升自己的體能與抗壓能力，同時學習法律知識，提升溝通技巧。」

警務處處長周一嗚在俗稱「地獄周」的五日四夜戶外體驗式訓練中，陪同「學警預備訓練課程」學員在凌晨時分登上大帽山。（政府新聞網影片截圖)

警務處處長周一嗚在俗稱「地獄周」的五日四夜戶外體驗式訓練中，陪同「學警預備訓練課程」學員在凌晨時分登上大帽山。（政府新聞網影片截圖)

警務處處長周一嗚在俗稱「地獄周」的五日四夜戶外體驗式訓練中，陪同「學警預備訓練課程」學員在凌晨時分登上大帽山。（政府新聞網影片截圖)

警務處處長周一嗚在俗稱「地獄周」的五日四夜戶外體驗式訓練中，陪同「學警預備訓練課程」學員在凌晨時分登上大帽山。（政府新聞網影片截圖)

周一鳴：課程籌備逾3年 如同見證一名孩子誕生

周一鳴早前出席學警預備訓練結業會操時表示，該課程籌備逾三年，過程中面對不少挑戰，幸得團隊齊心協力，形容推出課程如同見證一名孩子的誕生。

警務處處長周一鳴出席時表示，課程籌備逾三年，過程中面對不少挑戰。（香港警察Facebook）

有學員訓練受傷也堅持參與「地獄周」 感動周一鳴

學員在最後一項挑戰為俗稱「地獄周」的五日四夜戶外體驗式訓練中，無懼風吹雨打，在凌晨時分登上大帽山。周一嗚當日陪同學員登山的，受學員的堅毅精神感動，「有學員即使在之前的訓練受傷，也堅持盡量參與。」

我也在山上跟他們說，警務工作的生涯中，難免遇到很多困難，但不要緊，因為即使有灰暗的時候，最終也會見到光明。 警務處處長周一嗚

王得財預計，部分首屆學員可於7月下旬展開學警基礎訓練。（香港警察Facebook）

教官：培育有志投身警隊青年

警隊於1973年成立警察少年訓練學校，於1990年完成歷史使命，但曾在該校受訓的一輩，不少仍在警隊為社會服務。在警察學院基礎訓練學校任教的總督察王得財其中一個，他希望學員能傳承昔日警察少年訓練學校的核心價值和理念，「訓練方式或許與從前不同，但我們的目標從未改變。」

王得財說：「培育有志投身警隊的青年，啟發他們成為有熱誠和責任感的人。」學警預備訓練的教官均為現職警務人員，除了授課，也會與學員分享在不同崗位工作的經驗。

警務處去年跟專上院校合作，推出「學警預備訓練課程」，警務處處長周一鳴早前出席首屆畢業學員會操。（香港警察Facebook）

周一鳴說，當年在警察少年訓練學校受訓的學員，秉承智、勇、誠、毅四大精神，在警隊不同崗位發光發熱。「我希望這些『大師兄』的精神和毅力，能夠薪火相傳，在學警預備訓練課程的學員身上延續。」

整個學警預備訓練課程為期一年，由警隊與三間專上院校合辦。三間專上院校負責教授共420小時的必修科目和補充科目，警察學院則負責教授為期22星期、合共180小時的學警預備訓練選修群組，內容涵蓋「警隊實務」、「警隊入職準備」和「體能建立及思維啟發」。