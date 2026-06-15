男子上拳館後重傷送院後亡　13名同時段曾在場男女涉謀殺　案開審

大角嘴洋松街工廈一間拳館於5年前發生命案，一名27歲男子疑被襲擊致昏迷後，遭人送到廣華醫院急症室時，被發現他身上有多處瘀痕，留醫個多月後不治。警方事後拘捕12男1女，並控以謀殺等罪。此外，女疑犯的父親亦涉 租用粉嶺一單位，讓女兒藏匿，亦被控協助罪犯罪。14名被告否認控罪，案件今(15日)在高等法院開審。控方開案陳詞指，事主進入拳館前並無不妥，惟他之後從拳館被抬走，有被告在被捕後稱：「我嗰晚上去拳館飲酒，見到豪強(事主花名)同人有拳擊對打。」



12男1女被告被控謀殺

13名被控謀殺的被告包括：謝家齊（26歲）、周文康（33歲）、徐俊彥（26歲）、李婉彤（34歲、女）、蔡熊（27歲）、郭耀淇（26歲）、黎嘉寶（28歲）、林俊康（29歲）、吳庭富（34歲）、黃聖鈞（30歲）、石景生（26歲）、何贊煦（27歲）及梁卓榕（26歲）。13名被告被控一項謀殺罪，指他們於2021年8月4日在香港，謀殺陸穎豪(27歲)。

其中4名被告：謝家齊、石景生、何贊煦和梁卓榕，另被控一項串謀妨礙司法公正罪，指他們於2021年6月26日至27日在香港，處置或毀滅與涉及陸穎豪於2021年6月25日受傷之調查有關的證據。

警方事後拘捕多名疑與命案有關的人。(資料圖片)

警方事後拘捕多名疑與命案有關的人。(資料圖片)

警方事後拘捕多名疑與命案有關的人。(資料圖片)

第十四被告李子奇否認一項協助罪犯罪。

女被告的父親被控協助罪犯

第十四被告李子奇（57歲），他是女被告李婉彤的父親，被控1項協助罪犯罪，指他於2021年8月2日至30日在香港，在李婉彤干犯有意圖而傷害陸穎豪後，租用粉嶺帝庭軒第五座某單位作為她的藏身處，而意圖妨礙拘捕或檢控該李婉彤。

事主過往有多項刑事紀錄

控方開案陳詞指，事主陸穎豪花名「豪強」或「阿豪」，有刑事定罪紀錄，包括勒索、身為三合會社團成員等。他最後一項刑事定罪紀錄是於2014年，因刑事損壞而被判罰款3000元。

3被告送已昏迷的事主入院

於2021年6月26日早上9時半，首被告謝家齊、第11被告石景生和第12被告何贊煦把事主送至廣華醫院急症室，並由謝推著坐在輪椅的事主。由於事主當時已昏迷並有外傷，護士感到可疑，遂把事件告知在醫院駐守的警員。警員向何贊煦查問，何稱前一晚和事主一同飲醉酒，何翌日早上醒來，發現事主躺在地上不省人事，嘴角有泡沫，身上亦有多處傷勢。何知悉事主間中癲癇發作，但該晚並沒有特別事情發生。

醫生診斷疑事主嚴重頭顱內病變

急症室醫生發現，事主的右手腫脹和有瘀傷，他的右腳、右邊腹部亦有瘀傷，醫生懷疑事主嚴重頭顱內病變。事主即被轉送至深切治療部，其後並進行開顱減壓、右手筋膜切開等手術。事主最終在同年8月4日不治，死因為頭部受傷。

首13名被告曾在相關時段內曾進入拳館

警方調查發現，事主於2021年6月25日晚上8時許，曾進入大咀洋松街的君豪工商大廈11樓一間拳館，當時他並無不妥，首被告至第13被告則之後陸續進入拳館。控方指，事主的傷勢由該些被告引致，他們共同犯罪，並有共同目標，即要令事主身體受嚴重傷害，事主亦最終不治。

其中4被告曾購清潔用品並到拳館清潔

首13名被告於6月27日凌晨3時許，陸續到大圍安豪工業大廈某單位，謝家齊、石景生、何贊煦和梁卓榕其後前往購買清潔用品。謝家齊和何贊煦則再乘搭的士，帶同清潔用品前往大角咀，並在拳館內清潔，以毁滅證據。警員其後到拳館時，便嗅到濃烈的消毒氣味，冷氣亦開著。

多名被告在粉嶺的單位被捕

案情續指，多名被告其後被捕。此外，第14被告李子奇是女被告李婉彤的父親。警員曾到沙田一單位尋找李婉彤不果。警員告知其父李子奇，指他的女兒因傷人案被通緝，若他有女兒消息，叫他通知警方。惟李子奇仍安排粉嶺帝庭軒第五座某單位供其女兒藏身。控方指，該單位是一名姚姓人士向業主租用，姚再轉租與李子奇，第4至第10被告在該單位被捕。

有被告曾稱見豪強同人拳擊對打

控辯雙方同意案情指，第5名蔡熊在警誡下稱：「我嗰日去拳館飲酒同打拳」；第6被告郭耀淇警誡下稱：「我嗰晚上去拳館飲酒，見到豪強同人有拳擊對打。」

案件編號：HCCC120/2024