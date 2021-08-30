大角咀拳館謀殺案再多7人被捕　勝和大家姐粉嶺落網

警方調查大角咀拳館謀殺案有突破性發展，27歲綽號「陸穎」黑幫男子疑私吞「和勝和大家姐」100萬元賭檔數，於今年6月底被逼1對10車輪戰戰死擂台。警方繼早前先後拘捕6人後，連月來全力追緝案中大家姐及另外涉案在逃人士，至今（30日）晚上在粉嶺一私人屋苑破門入屋，再拘捕包括大家姐在內共6男1女，帶署調查。



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消息稱，在逃的和勝和大家姐花名「孖寶」，是一名Tom Boy。警方早前鎖定其身份後，連日來追查去向，終發現她匿藏於粉嶺一私人屋苑單位。今晚9時許，人員登門調查時，屋內人士拒絕開門，警方遂破門入屋，當時單位內有6男1女，包括大家姐及其6名手下，他們曾作出反抗，但被警方制服。同案至今共13名男女被捕。

綽號「陸穎」男死者有和安樂（水房）背景，與另一社團和勝和為伍，生前曾協助勝和大家姐打理非法賭檔事宜。不過陸被指私吞大家姐100萬元賭檔數，結果惹殺身之禍。案發於今年6月25日，當日陸獨自一人在大角咀拳館單位，和勝和人馬得知其行蹤後，一行約10人登門討回款項。

據知其間有人提出在擂台上「自由搏擊隻揪」，只要陸赤手空拳與10人輪流對打，打贏全部人即可獲放行。惟經過輪番打擂台約個多小時後，陸寡不敵眾，被打至昏迷不醒。事發翌日，陸被人抬離單位並送往廣華醫院，惟他送院後一直情況危殆，延至本月4日不治。

警方早前將案件改列謀殺，已先後拘捕6名男女，早前，一名24歲男子被控以一項意圖傷人罪，另外兩男合共被控一項謀殺罪，案件已提堂。