網約車合法化不應淪抽籤遊戲 完善機制方保本港效率

香港這座城市最核心的競爭力，向來是效率、公平、與自由市場的營商環境。然而，隨着網約車規管細節進入關鍵的落實階段，一個令人憂心的方向正浮出水面：若首批 10,000 個車輛許可證最終決定以「抽籤」方式分配，這意味着，香港市民與訪港旅客未來的出行體驗，將不再取決於司機的服務質素，而是取決於一場純憑運氣的「大抽獎」。把城市的出行命脈交託給運氣，這不是世界級出行樞紐該有的做法。香港，顯然值得更好的選擇。



網約車貴乎靈活彈性 撐起本港萬千家庭生計

網約車的核心在於「靈活性」——我們的平台上有超過 30,000 名登記司機，他們並非傳統意義上的固定班次全職受僱者。然而，他們當中，有人將此作為家庭的唯一經濟收入來源，支撐起家中所有開支；有人在職業轉型期以此過渡；也有人利用公餘時間賺取外快。根據我們平台的最新調查，超過四成受訪司機表示，其個人或家庭有高達八成以上的收入來自提供網約車服務；高達 76.1% 的司機更直言，若因新規例而無法繼續透過網約車服務而賺取收入，家庭財政將即時陷入困境。這些不是冷冰冰的數字，而是撐起萬家生計的普通香港人。靈活並不代表業餘，一直支撐着整個平台，支撐着整個香港經濟的，正正是這一群高評分、默默耕耘多年的司機。

綁定條款加劇抽籤弊病 市民旅客恐齊承擔後果

政府目前屬意的「人車綁定」發牌方案，規定網約車牌照申請人必須為車輛登記持有人，同時司機亦需要擁有車輛一定的年限。然而，在共享經濟的框架下，眾多司機可能與家人朋友駕駛同一輛車、或者依賴租車、夥伴合作或分更輪替模式提供服務。換言之，部分現有活躍司機或需額外購置新車。在承擔如此沉重的入行成本之後，若配額分配仍以抽籤決定，這些司機的付出將毫無保障可言。

退一步而言，好了，車輛要求達標了，但試想像一位在平台服務多年、擁有 4.9 星超高評分、熟悉全港大街小巷的資深網約車司機，只因「手氣不好」沒抽中許可證，被迫即時停業、手停口停；相反，一位甚少駕駛、毫無服務經驗、甚至連導航亦未太了解的新手，加上「運氣好」抽中牌照，合法成為網約車司機。這種情況是市民所樂見的嗎？

成熟的國際城市在分配公共資源時，從不依賴運氣。我們最新的調查顯示，超過八成受訪乘客明確反對抽籤，認為應優先考慮具備良好安全及服務紀錄的現有活躍司機。讓最有能力提供優質服務的人成為網約車司機，這才是香港人一直認同的公平競爭精神。

守護旅客來港第一印象 拒絕出行體驗變「大冒險」

出行體驗，往往決定了一座城市留給國際旅客的第一印象。根據最新數據，2026 年首季訪港旅客已高達 1,431 萬人次；而過去一年，就有約 100 萬人次在抵港後，選擇打開 Uber 作為他們到埗香港旅程的第一程。一位商務旅客或遊客步出機場、打開手機叫車，他們要的是甚麼？是一輛準時到達的車輛、一位專業禮貌的司機、一段安全順暢的旅程。這些平常的細節，就是香港最強大的軟實力。如果政府的目標是打造「智慧出行」與提升旅遊體驗，那我們就更不應該把這 100 萬人次的「第一印象」，交給一場抽籤帶來的隨機冒險。

讓數據說話 建立「成效導向」的檢討機制

作為致力於推動香港智慧出行的平台，我們完全理解並支持當局審慎規管的出發點。但規管的手段，必須立足現實，面向未來。我們倡議，香港應以司機的實際網約車服務經驗、過往活躍紀錄或對網約車收入的依賴程度作為分配許可證的核心依據。同時，配合以數據分析為本的「動態檢討機制」——根據乘客候車時間、行程完成率等明確指標，定期調整配額。香港要保持國際競爭力，需要的不是一個把好司機拒之門外的「抽籤遊戲」，而是一個以成效為導向、優勝汰劣的規管框架。

我們不應將這座城市的交通水準交予隨機的命運；唯有建構一個可靠而穩定的機制和標準，才不負香港市民與訪港旅客對未來網約車岀行體驗的期許。

（資料由客戶提供）