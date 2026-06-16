洪水橋男子涉謀殺　清晨拖板車露出人腳　被捕稱襲擊助女友減肥

元朗洪水橋4年前一清晨一名約高1.5米的男子，涉拖著架放著女屍的板車，有途人經過時見到有人腳跌出報警。該男子被路人追問時，直認車上是其女友的屍體，又稱準備拖屍到警署。法醫檢查屍體後，發現該女屍頭等多處有瘀傷，並有55%皮膚被灼傷。他被捕後涉向警員稱，他為助女友減肥，曾襲擊女友阻她睡著，惟錯手把女方打死。男子否認謀殺，案件今(16日)在高等法院開審。



到場調查的女警供稱，她到場見到板車上有疑似人形物體，她向被告查問時，被告像無事發生一樣。



被告吳家聲（中）否認謀殺，庭上指他身高只有約1.5米。(資料圖片)

女死者葉芷清的屍體被保鮮紙等東西包裹。(資料圖片)

被告吳家聲拖著女事主的屍體時，有路人發現並報警。(資料圖片)

被告願承認誤殺但不獲接納

被告吳家聲，29歲，他否認一項謀殺罪，指他於2022年4月28至29日，在港謀殺葉芷清，他另被控一項阻止合法埋葬葉的屍體。庭上透露，被告願意承認誤殺罪，但不獲控方接納。

被告與事主是同居情侶

控方開案陳詞指，被告和事主葉芷清（案發時30歲）為情侶，在元朗洪水橋田廈路富安花苑某單位的一間房同居，單位內另外兩間房由被告契姐和其丈夫，及被告契姐的子女和弟弟等人佔用。

有途人見被告拖著物件露出人腳

於2022年4月29日早上5時50分左右，有途人和清潔工人見被告拖著板車。途人發現板車由黑色垃圾袋包裹，更見到一隻腳外露而報警。清潔工人亦見到車上疑似人形物件，被告當時稱車上的是屍體，正運往警署。

鑑證主任見女死者頭部被包保鮮紙

警員到場時，被告向警員稱車上的屍體是其女友，他意外殺死對方，警員遂拘捕被告。到場的科學鑑證主任則發現，事主在板車上，面向天，她的身體被棉被包著，頭部被保鮮紙捲起。

女死者多處瘀傷並有55%皮膚灼傷

法醫指事主身體多處受傷，其中頭部有多處裂傷和瘀傷，她的身體有五成半的皮膚被酸性物質引致的灼傷，其死因為因頭部傷勢和廣泛皮膚燒傷，引致窒息。此外，警員在被告和事主居住房間的牆、床墊等，發現血跡。

被告稱透過襲擊助事主減肥

被告在錄影會面指，他在協助事主減肥，他透過襲擊事主，阻止她睡著。被告指自4月27日晚上起，多番襲擊事主。至28日早上7時許，事主開始沒有反應。

路人劉國仁稱，他早上跑步遇見被告吳家聲，並見一隻人腳在被告的板車跌出來，劉稱肯定不是公仔後報警。(朱棨新攝)

清潔工人黃亞森稱曾問被告吳家聲，其車上放著甚麼，被告回應他是死屍，並稱正想把屍體推到警署。(朱棨 新攝)

證人跑經過見隻人腳跌出來

證人劉國仁稱，2022年4月29日早上5時許，他和妻子在田廈路準備跑步，期間見被告拖住一輛「車仔」，劉經過被告時，見到：「跌咗隻腳出嚟。」他肯定該隻腳不是公仔後，便報警。

清潔工問是何物時被告直稱死屍

清潔工人黃亞森則供稱，他當時見到被告拖著板車，便問被告車上是什麼東西，被告回應說：「死屍。」並稱他正想把屍體推到警署。辯方指，估計被告約高1.5米。

女警指被告被查問時好似無事咁

女警鄭麗容指，她到達田廈路的油站時，被告在對面行人路，旁邊有一輛板車，車上有「人形物體」。被告當時「好似無事咁」，沒有做任何事。她指該「人形物體」被棉被遮蓋，其頭部則被保鮮膜包住。為防止被告逃走，鄭的同僚為被告上手銬。被告在鄭查問下稱，車上是他女友，又指他一時錯手，在住所打死女友。鄭其後拘捕被告，被告警誡下稱：「呢個係我女朋友嚟嘅，我一時錯手用棍扑死咗。」她同日早上為被告搜身，當時被告的背和右手臂有多處受傷。

案件編號：HCCC340/2024