宏福苑大火｜小行星以殉職消防員「何偉豪」命名　銘記英勇精神

去年11月26日在大埔宏福苑大火中殉職的消防員、後獲頒授消防隊目榮譽職銜的何偉豪，將在浩瀚宇宙中長久運行。由香港天文學家楊光宇25年前發現、編號34871小行星，已正式命名為「Howaiho（何偉豪）」，以銘記這位消防員的英勇和無私精神。



何偉豪未婚妻引述楊光宇說，這顆小行星雖然未必能被肉眼看見，但它所代表的意義卻是真實而永恆的。



去年11月26日在大埔宏福苑大火中殉職的消防員何偉豪。（資料圖片／消防處提供圖片）

編號34871小行星，已正式命名為「Howaiho（何偉豪）」。（Threads/kakicn）

去年12月19日．殉職消防員何偉豪出殯當日，其弟捧著兄長遺照等候靈車，何偉豪未婚妻以手輕擦遺照。（資料圖片/夏家朗攝）

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國際天文聯會公布，「Howaiho」小行星由香港天文學家楊光宇於2001年發現。楊在命名簡介表示，何偉豪曾任警務人員，曾參與火災及救援行動，並於緊急情況下協助疏散居民。他在香港一宗重大火災事故中殉職，其英勇及無私精神教人銘記於心。

由香港天文學家楊光宇發現、編號34871小行星，已正式命名為「Howaiho（何偉豪）」，以銘記這位在宏福苑火災殉職的消防員英勇和無私的精神。（Threads/kakicn）

何偉豪未婚妻向楊光宇致謝

何偉豪未婚妻今晚在Threads發帖向楊光宇致謝，並憶述5月30日凌晨收到楊傳來短訊，說他將「Howaiho」名為一顆小行星，「它將會在太陽系中長久運行，而何先生的名字，也會以這種方式永久被保留下來」。

楊光宇：這小行星雖未必肉眼可見 但意義卻是真實而永恆

她引述楊光宇說，何偉豪的名字會永遠留在太陽系之中；他的勇氣、犧牲，以及救人的精神，也會一直留在香港市民的記憶裡。楊續稱，這顆小行星雖然未必能被肉眼看見，但它所代表的意義卻是真實而永恆的，「最愛的34871何偉豪，化作星星的您永遠守護著我們」。

▼12月2日 消防員路祭在大埔宏福苑大火殉職同袍何偉豪▼

