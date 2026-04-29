宏福苑｜殉職消防員何偉豪助輪椅婦　媳婦親述經過：真係好多謝佢

大埔宏福苑大火後5個月，受災居民近日陸續獲安排上樓執拾，今日（29日）上樓的是宏泰閣和宏建閣住戶。有原居於宏泰閣低層的夫婦，家中嚴重焚毀，包括總值約40萬元的珍藏相機。太太憶述，起火初期帶着要坐輪椅的家姑逃生，等了幾趟升降機才能走到樓下，惟當時大廈大門已被不斷跌下的火舌和竹枝封住，她和家姑與十多人被圍困，靠趕至的消防員協助才逃出生天，更獲殉職消防員何偉豪協助抬起家姑的輪椅，事後消防處曾聯絡她了解當時情況。該名居民受訪時表示，希望向何偉豪的家人說：「真係好多謝佢。」



黎氏夫婦原居於宏福苑宏泰閣3樓，大火當日黎太帶同坐輪椅的家姑逃生，獲一名消防員協助抬起卡住的輪椅，她事後接獲消防處來電查詢，始知當日出手幫忙的，正是殉職消防員何偉豪。（梁偉權攝）

黎氏夫婦與黎先生行動不便的母親、經常外出工作的哥哥，同住於宏泰閣3樓。黎太回想大火當日「無消防鐘」，她走到樓下發現火已「燒到冚冚聲」，連忙上樓帶家姑逃生。當時鄰居聽到她「嘭嘭聲咁樣㧬門」，查詢才驚覺發生火警並一同逃走。

惟黎太的家姑需要坐輪椅，無法像鄰居般走樓梯落樓，黎太遂與她一同等升降機，「都等咗幾部𨋢先至入到去」。她不知道走樓梯鄰居之後的情況，只記得自己與家姑到樓下時，大堂已有十幾名街坊。眾人被大火圍困，無法離開大廈——大廈因大維修而封上圍板，只留下一個「好窄嘅門口」供人出入，惟當時這個門口已被不斷跌下的火舌和竹枝封住。

黎氏夫婦原居於宏福苑宏泰閣3樓，大火當日黎太帶同坐輪椅的家姑逃生，但走到大下樓下時，驚覺大門已被不斷跌下的火舌和竹枝封住。（黎先生提供）

家姑輪椅卡住未能逃生 何偉豪出手相助

大火在去年11月26日下午約2時51分發生；黎太記得她逃到樓下時，剛過下午3時不久。各人焦急之際，終於有消防員趕到，拆開圍板，為她、家姑和其他街坊打開一條離開大廈的生路。當時家姑的輪椅被卡住，惟身邊的街坊都是女士，無力協助黎太抬起輪椅。此時一名因戴上裝備而未能看清容貌的消防員，出手幫忙抬起輪椅，讓她與家姑平安逃出。

知悉獲何偉豪協助 心情沉重 深感感激

後來黎太收到消防處來電查詢，始知道當日協助她抬輪椅的，正是殉職消防員何偉豪。她指處方可能翻看閉路電視，發現她和何偉豪當時均「停咗喺度」，遂向她了解情況。今日黎太受訪時，語帶哽咽說，知道自己獲何偉豪協助後心情「好沉重」、很感激對方，只想對何的家人說：「真係好多謝佢、好多謝佢……」

原居於宏福苑宏泰閣的黎太，在大火當日獲殉職消防員何偉豪協助逃生。（消防處提供圖片）

黎先生則表示，自己在宏福苑剛建成時已入住，至今40多年。他提供單位內部照片，可見全屋嚴重焚毀，需要加裝支架，屋內只有馬桶和一兩個鐵架尚能辨認，架上總值約40萬元的多部相機已燒至只餘外殼，甚至溶化。

黎氏夫婦原居於宏福苑宏泰閣3樓，單位在大火中嚴重焚毀，總值約40萬元的多部相機已燒至只餘外殼、甚至溶化。（黎先生提供）

他又稱，由於政府提供的居所不適合行動不便的母親居住，故一家人現時仍暫住在親戚家中。至於日後對於居所有何打算，他認為自己對是否原址重建「話唔到事」，只能「睇個社會係點」，「我哋小市民都係睇政府㗎啦」。