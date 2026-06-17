奇華餅家系統遭勒索軟件攻擊　至今接3宗查詢　未確認受影響人數

奇華餅家昨日（16日）公布，6月12日發現內部網絡系統無法正常運作，懷疑系統曾遭受惡意勒索軟件攻擊，同時收到勒索訊息。奇華餅家今日（17日）表示，目前接獲3宗相關查詢，但現階段無法確認系統內所存資料是否已遭未經授權提取，以及有那些資料已被存取和受影響人數，公司仍在調查。



奇華餅家6月12日發現內部網絡系統無法正常運作，懷疑系統曾遭受惡意勒索軟件攻擊，同時收到勒索訊息。（資料圖片）

奇華餅家昨日公布，上周五（12日）發現內部網絡系統無法正常運作，經初步調查後，懷疑系統曾遭受惡意勒索軟件攻擊，與此同時公司亦收到勒索訊息，已即時在網絡安全專家的協助下，採取緊急措施阻截，進一步入侵攻擊、管控狀況、進行所需維護、強化及修復及調查事故。

奇華餅家又指，現階段無法確認系統內所存資料，是否已遭未經授權提取，以及未知哪些資料已被存取，但基於審慎原則，會主動聯絡所有可能受影響的人士，通知事件及呼籲提高警覺。

奇華餅家6月12日發現內部網絡系統無法正常運作，懷疑系統曾遭受惡意勒索軟件攻擊，同時收到勒索訊息。（資料圖片）

奇華餅家今日（17日）表示，就事件設立了特別查詢熱線，目前共接獲3宗查詢。至於系統內所存資料是否已遭未經授權提取、有哪些資料已被存取及受影響人數，現階段仍無法確認，公司正在調查。

奇華餅家已設立特別查詢熱線 2608 8810 解答有關查詢，服務時間為周一至五早上9時30分至下午5時30分。