奇華餅家系統遭勒索軟件攻擊涉員工客戶資料　暫未確認資料被存取

奇華餅家今日（16日）公布，6月12日發現內部網絡系統無法正常運作，懷疑系統曾遭受惡意勒索軟件攻擊，同時收到勒索訊息，網絡安全專家已即時採取阻截措施，現階段無法確認系統內資料是否已被存取，惟顧客的付款及信用卡資料不受事件影響，現已設立特別查詢熱線 2608 8810 解答有關查詢。



奇華餅家6月16日公布，懷疑系統曾遭受惡意勒索軟件攻擊，並收到勒索訊息。（資料圖片）

懷疑系統曾遭受惡意勒索軟件攻擊 同時收到勒索訊息

奇華餅家公布，6月12日發現內部網絡系統無法正常運作，經初步調查後，懷疑系統曾遭受惡意勒索軟件攻擊，與此同時公司亦收到勒索訊息，已即時在網絡安全專家的協助下，採取緊急措施阻截，進一步入侵攻擊、管控狀況、進行所需維護、強化及修復及調查事故。

奇華餅家指，鑒於系統內存有員工個人資料、商業夥伴、網店客戶及奇華Fans會員資料，公司已同步就事件及其影響展開評估，詳情仍在調查及核實中。

現階段無法確認系統內資料是否已被存取

奇華餅家又指，現階段無法確認系統內所存資料，是否已遭未經授權提取，以及未知哪些資料已被存取，但基於審慎原則，會主動聯絡所有可能受影響的人士，通知事件及呼籲提高警覺。

奇華餅家已設立特別查詢熱線 2608 8810 解答有關查詢，服務時間為周一至五早上9時30分至下午5時30分。

奇華餅家指，6月14日主動向個人資料私隱專員公署報告事件。（資料圖片）

顧客的付款及信用卡資料不受事件影響

奇華餅家並指，顧客的付款及信用卡資料，並不受本次事件影響，而各門店將維持正常運作。奇華餅家對員工、商業夥伴及客戶帶來的憂慮及不便深表歉意，強調非常重視保障個人資料，並將對網絡安全管控進行全面檢視，按專家意見強化。

奇華餅家又指，6月14日主動向個人資料私隱專員公署報告事件，隨後向警方報案，並會繼續進一步跟進及協助相關調查，並強烈建議相關人士保持警覺，採取以下預防措施︰

．切勿點擊或開啟不明來歷或可疑的來電、訊息、電郵或連結,或披露任何個人資料；

．定期更改重要網上帳戶的密碼,並啟用雙重認證功能；

．定期留意個人電郵及銀行帳戶，有否任何不尋常的登入活動或未經授權的交易；

．如有需要,主動聯絡銀行留意帳戶狀況。