北上注意｜女童染產志賀毒素大腸桿菌　曾在廣東食未煮熟火鍋食材

衞生署衞生防護中心今日（17日）公布一宗產志賀毒素大腸桿菌感染輸入個案，涉及一名過往健康良好的兩歲女童，她曾於5月23日至24日前往廣東省旅遊，其間曾進食可能未徹底煮熟的火鍋食材。她於3日後出現腹痛、發燒和腹瀉等徵狀，其糞便樣經化驗後，證實含產志賀毒素大腸桿菌。



衞生防護中心會繼續調查個案，並提醒市民保持良好個人、食物及環境衞生，以預防腸道感染。



衞生署衞生防護中心今日（17日）公布一宗產志賀毒素大腸桿菌感染輸入個案。（資料圖片）

女童留院期間情況一直穩定 無出現併發症

衞生防護中心表示，該名兩歲女童於5月27日起出現腹痛、發燒和腹瀉，4日後被帶到私家醫院求診，留院治理後，6月4日康復出院。其間病人情況一直穩定，沒有出現併發症。她的糞便樣本經中心的公共衞生化驗服務處化驗後，證實含產志賀毒素大腸桿菌。

據其家人提供的資料，病人在潛伏期內曾於5月23日至24日前往廣東省旅遊，其間曾進食可能未徹底煮熟的火鍋食材。病人在本地沒有進食未經煮熟的食物。與她同住的3名家人至今沒有出現病徵，中心正跟進他們的健康情況，並會收集其糞便樣本進行化驗，以排除他們受到感染。女童就讀的學校最近亦沒有出現腸胃炎爆發。

本港今年暫有2宗產志賀毒素大腸桿菌感染個案

衞生防護中心指，過去5年（2021年至2025年），中心每年錄得1至6宗產志賀毒素大腸桿菌感染個案。今次個案是本港今年第二宗產志賀毒素大腸桿菌感染個案，暫時沒有發現個案明顯上升趨勢或不尋常的群組個案。

產志賀毒素大腸桿菌感染的潛伏期一般介乎3至4天。一般而言，感染個案多與進食或飲用受污染的食品或水有關，例如生或未經充分煮熟的肉類、受污染的蔬果或未經消毒的奶製品。同時，該細菌亦可藉由糞口途徑在人與人之間傳播。來自被污染的飲用水和遊憩用水的水源性傳播均曾有報告。市民應注意個人及食物衞生。