產志賀毒素大腸桿菌｜1歲女嬰曾留院證感染　源頭未明　今年首例

衞生署衞生防護中心今日（25日）公布一宗產志賀毒素大腸桿菌感染散發個案，一名過往健康良好的一歲女童，於本月14日起出現腹瀉，同日被帶到伊利沙伯醫院急症室求診，需留院治理。女童情況一直穩定，沒有出現併發症，並已於本月16日康復出院。她的糞便樣本經化驗後，證實含產志賀毒素大腸桿菌。



衞生防護中心指，根據女童家人提供資料，女童在潛伏期內並未有進食或飲用任何高風險食物或飲品，包括生或未經充分煮熟的肉類、受污染的蔬果或飲用水、及未經消毒的奶類製品，她亦沒有接觸農場動物。與她同住的三名家人至今沒有出現病徵，中心正跟進他們健康情況。



衞生防護中心2月25日公布一宗產志賀毒素大腸桿菌感染散發個案，涉及一名過往健康良好的一歲女童。（資料圖片）

本月14日起腹瀉一度留醫伊利沙伯醫院 16日出院

潛伏期未有進食或飲用任何高風險食物或飲品 沒有接觸農場動物

產志賀毒素大腸桿菌感染每年有幾多感染？

衞生防護中心指，2021年至2025年，每年錄得一至六宗產志賀毒素大腸桿菌感染個案，今次個案是今年至今首宗產志賀毒素大腸桿菌感染個案，並沒有發現明顯上升趨勢或不尋常的群組個案。

產志賀毒素大腸桿菌感染途徑是什麼？

．產志賀毒素大腸桿菌感染多與進食或飲用受污染的食品或水有關，例如生或未經充分煮熟的肉類、受污染的蔬果或未經消毒的奶製品

．可藉由糞口途徑在人與人之間傳播

．來自被污染的飲用水和遊憩用水的水源性傳播均曾有報告