工展會購物節｜6.26起一連4日舉行　提供近百項一折及$1購物優惠

由中華廠商聯合會主辦的「第6屆工展會購物節」，將於6月26日至29日一連四日在亞博舉行。今年將以「購物玩樂 Summer Chill」為主題，設有9大主題區共超過260個攤位，提供近百項低至一折及一元購物優惠。



由中華廠商聯合會主辦的「第6屆工展會購物節」，將於6月26日至29日一連四日在亞博舉行。（廠商會提供）

今屆展會涵蓋食品飲料、電子產品、廚具家電、美容保健、服飾精品及運動用品等，並提供近百項低至一折及一元購物優惠。

今年大會首度將「展覽」與「運動」元素結合，推出全新的「潮玩運動區」。除搜羅多款體育與戶外用品外，入場人士更可親身體驗籃球、足球、MR閃避球以及匹克球運動。現場亦有專業教練提供免費指導及基礎技巧教學，展會期間更會開放匹克球場地讓公眾免費體驗。

今屆展會設三大餐飲專區、共逾30個熟食攤位，當中包括全新推出的「東南亞美食區」，提供泰國、越南等傳統地道美食。每天下午2時後，三大餐飲專區將推出半價或以下的限定美食優惠。

廠商會會長盧金榮表示，在「性價比為王」的消費新常態下，廠商會秉持「展覽+」概念持續推陳出新。他相信，隨着零售市道持續回暖，加上購物節的購物及娛樂體驗，定能進一步刺激消費。（廠商會提供）

廠商會會長盧金榮表示，在「性價比為王」的消費新常態下，廠商會秉持「展覽+」概念持續推陳出新。他相信，隨着零售市道持續回暖，加上購物節的購物及娛樂體驗，定能進一步刺激消費。

廠商會副會長兼展覽服務有限公司主席施榮恆指，今屆提供多項線上優惠，凡於直播期間全單消費滿指定金額，即可享免費送貨服務、額外折扣及免費電子入場券等多重福利。

「第6屆工展會購物節」的開放時間為上午10時30分至晚上7時，最後一天提早至下午5時30分結束；入場門券每張10元。6月25日前網上購票可享港幣8元的早鳥優惠。