工展會購物節2026｜6.26一連4天！1折優惠+40萬元禮品+門票限時$8

香港好去處｜展覽｜第6屆工展會購物節將於2026年6月26日至29日一連四日在亞洲國際博覽館舉行！工展會購物節將有多達260個攤位、9大展區，更有一連串低至1折的優惠及限量福袋等你搶！《香港01》「好食玩飛」頻道整合工展會購物節內容、優惠門票及交通詳情，即睇內文！



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工展會購物節6.26開鑼 3類人免費進場

第6屆工展會購物節將於2026年6月26日至29日，一連四日在亞洲國際博覽館舉行。入場費用為$10，身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士可以免費進場。

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今屆工展會購物節將設有超過260個攤位。（資料圖片）

第6屆工展會購物節

展覽日期：2026年6月26日至29日

開放時間：

6月26日至28日（星期五至日）上午10時30分至晚上7時

6月29日（星期一）上午10時30分至下午5時30分

展覽地點：亞洲國際博覽館5及7號展館（東面入口）

門票費用：$10

＊身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場



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工展會購物節6大亮點

工展會購物節亮點【1】特設9大展區 推出限定1折商品

今屆工展會購物節將分為休閒食品區、健康養生區、生活家品區、服飾美容區、Chill飲Chill食區、為食Guide、家鄉風味區、東南亞美食區、潮玩運動區，合共9大展區，設有超過260個攤位，家庭用品、食品、飲料、蔘茸海味、家電、廚具及保健品等統統都有！部份商品更是低至1折！

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工展會購物節亮點【2】增設全新「東南亞美食區」 歎盡全球美食

今屆工展會購物節除了繼續有「Chill 飲Chill食區」及「為食Guide」兩大展區，為大家提供來自世界各地的美食外，今年更全新增設「東南亞美食區」，讓大家品嘗各式各樣的東南亞食物。值得一提，每日下午3時，「Chill飲Chill食區」更設有酒吧，限量派發紅酒及白酒，一眾愛酒人士切勿錯過！

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工展會購物節亮點【3】首度引入匹克球展區

近年匹克球（Pickleball）大行其道，成為新興運動。今屆工展會購物節亦近貼潮流，特設「Pickleball Fun·活力工展盃」比賽及「匹克球體驗區」，提供多款免費動感互動遊戲，讓大家在展會血拼之餘，還可體驗趣味運動，啱晒一家大細一同放電！

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工展會購物節亮點【4】超過$40萬豐富禮品大放送

今屆工展會購物節除了可以掃到平貨外，其中一大亮點，當然是超過$40萬豐富禮品大放送，入場人士只要參與購物節多重賞活動及抽獎，就有機會贏取！

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工展會購物節亮點【5】星級藝人親臨現場

工展會購物節邀請了多位星級跳唱組合及人氣歌手現場表演，包括劉溫馨、李日朗、吳大強、女團Honey Punch及梁茵等，期間更會舉行Busking爭霸賽與街舞表演。藝人們將會與市民近距離大玩互動遊戲，送出各大精美禮品！

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工展會購物節亮點【6】免費接駁巴士直達

為了讓市民更方便前往工展會購物節，大會特別安排了免費接駁巴士，來往東涌港鐵站、荃灣及屯門，接載大家直達亞洲國際博覽館會場！車費全免，讓大家節省更多交通費，留來在會場大買特買！

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（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略