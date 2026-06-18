端午節北上過關攻略｜8口岸最新通關時間　只有深圳灣24小時嗎？

【端午節/ 北上/ 羅湖口岸 / 皇崗口岸 / 蓮塘口岸/ 深圳灣口岸 / 落馬洲口岸 / 港珠澳大橋 /高鐵西九龍站 】端午節紅日周五（19日）來了，連同周六及周日（20日及21日）又有一個小長假。深圳邊檢總站日前預測，端午節假期期間日均客流量預計達105萬人次。其中，羅湖、福田、深圳灣、蓮塘、西九龍站口岸將迎大客流。官方呼籲準備北上過節或出遊的市民，務必留意各口岸的客流變化和通關情況，盡量錯峰出行。8大口岸最新通關時間是什麼？最新過關攻略一文看清。



深圳灣口岸24小時通關嗎？

．深圳灣口岸只有貨檢24小時通關。

8大口岸最新通關時間是什麼？

．皇崗口岸（落馬洲）（如常24小時通關）

．深圳灣口岸

．旅檢6:30am-12:00mn

．港珠澳大橋香港口岸（如常24小時通關）

．羅湖口岸

6:30am-12:00mn

．福田口岸（落馬洲支線）

6:30am-10:30pm

．高鐵西九龍口岸

6:30am-11:30pm

．文錦渡口岸

7am-10pm

．蓮塘口岸（香園圍）

7am-10pm

端午節各口岸出入境高峰時段在哪時？

通關時間 高峰日期 出入境 高峰時段 建議 皇崗口岸 24小時通關 6月18日晚 6月19日、21日 09:00-12:00 22:00-01:00 非高峰時段客流相對平穩 可作為錯峰備選口岸 福田口岸 06:30-22:30 6月18日晚 6月19日、21日 08:00-14:00 18:00-22:00 羅湖口岸 06:30-24:00 6月18日晚 6月19日、21日 08:00-13:00 16:00-22:00 深圳灣口岸 06:30-24:00 6月18日晚 6月19日、21日 08:00-12:00 15:00-21:00 蓮塘口岸 07:00-22:00 6月19日、21日 08:30-13:00 16:00-22:00 西九龍站口岸 06:30-23:30 6月19日、21日 08:00-13:00 15:00-17:00 20:00-22:00 文錦渡口岸 07:00-22:00 客流總體較為平穩 可作為錯峰備選口岸

深圳邊檢總站預測，6月18日晚上6時至9時，6月19日上午8時至11時，將出現入境內地客流高峰，6月21日下午3時至晚上10時將出現出境內地客流高峰，單日峰值預計出現在6月19日，達108萬人次。

大客流主要集中在羅湖、福田、深圳灣、蓮塘、廣深港高鐵西九龍站口岸，預計假期日均客流將分別達26萬人次、24萬人次、20萬人次、11萬人次、13萬人次。

深圳邊檢總站提醒，旅客應及時關注口岸客流變化和通關情況，盡量錯峰出行；如需乘坐跨境交通運輸工具，請預留充足時間用於辦理出入境手續；出行前應檢查出入境證件是否在有效期內，避免因證件問題影響行程。同時，出行時要照顧好同行的長者、小童等，有序排隊過關。