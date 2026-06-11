新皇崗口岸｜通關只要5分鐘　官媒引消息：預計7月啟用

廣東省委宣傳部主管媒體《21世紀經濟報道》6月10日報道，據該媒體獲悉，新皇崗口岸預計2026年7月正式啟用，老口岸原地拆改重裝升級完畢，主體大樓已經完工，各類通關設備正在調試中。



除了《21世紀經濟報道》外，央視旗下的《大灣區之聲》微信公眾號在6月10日也引用內媒消息作報道指，新皇崗口岸預計2026年7月正式啟用，該報道標題為「新皇崗口岸預計7月啟用」。



官媒央視旗下的《大灣區之聲》微信公眾號引用內媒消息指，新皇崗口岸預計2026年7月正式啟用。（網頁截圖）

新皇崗口岸聯檢大樓效果圖。（《深視新聞》）

報道指，新皇崗口岸位於深圳市福田區，是全球最大的陸路口岸，也是深港間唯一24小時通關的旅檢口岸。該口岸採用「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」通關模式，取代傳統的兩次排隊模式。

新皇崗口岸聯檢大樓總建築面積達68.97萬平方米，承擔深港通關、口岸運營等關鍵功能。口岸配置134條自助通道和68個人工櫃枱，預計日通關流量20萬人次，高峰可達30萬人次，通關時間可由原來的30分鐘大幅縮短至約5分鐘，大大提升旅客通關效率。

據悉，新皇崗口岸聯檢大樓電力報裝容量總計59874千伏安，是深圳口岸供電規模最大、保障等級最高的重點工程。

新聯檢大樓預計2026年投入使用。（深視新聞）

新皇崗口岸連接深圳灣超級總部基地、光明科學城、寶安國際機場等重點地區，串聯整個廣深港科技走廊，將成為集輻射大灣區、面向世界的集出入境口岸、立體綜合交通樞紐、城市活力公共空間於一體的現代化國家一級口岸。

口岸投入使用後，將與深圳地鐵7號線及香港地鐵北環支線等5條軌道線路相連。同時口岸還連通目前在建的穗莞深城際（前海-皇崗口岸段），以及深廣中軸城際、深圳地鐵20號線，極大提升出行便利。