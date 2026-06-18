調查：逾6成人撐立法限16歲以下青少年用社交媒體　青年過半反對

繼澳洲於2025年底正式實施《網路安全修正案(社群媒體最低年齡)法》，全面禁止未滿16歲兒童及青少年使用Instagram、Facebook及TikTok等主流社交媒體後，英國、法國、加拿大等國亦相繼推動限制措施。針對本地市民對相關政策的取態，新青年論壇、香港家長協進會及兩岸匯智今日（6月18日）發表最新調查。結果顯示，逾6成受訪者支持政府立法禁止16歲以下兒童及青少年使用網絡社交媒體，惟年輕一代對此反對聲音較大，世代分歧明顯。



新青年論壇、香港家長協進會及兩岸匯智今日（6月18日）發表最新調查。結果顯示，逾6成受訪者支持政府立法禁止16歲以下兒童及青少年使用網絡社交媒體，惟年輕一代對此反對聲音較大，世代分歧明顯。（新青年論壇提供）

調查於2026年5月22日至6月5日期間，以電話隨機抽樣方式，訪問了686名18歲或以上市民，當中包括143名16歲或以下兒童及青少年的家長。

調查結果顯示，共65.4%的受訪市民表示「非常關注」或「幾關注」有關情況，在受訪家長組別中，關注度達81.3%。同時，高達70.1%的市民認為使用社交媒體對青少年的精神健康會帶來「非常大」或「幾大」的影響，75.5%受訪者更直指現時平台上的錯誤、不良或有害資訊「非常多」或「幾多」。

在風險評估方面，有70.6%市民預期兒童及青少年會在社交媒體上遇到個人安全風險。整體而言，市民最關注的兩大風險分別為「網絡成癮影響日常生活及學業」（25.0%）及「網絡欺凌同騷擾」（24.8%）。家長群體中，有高達35.4%的受訪家長最擔心子女出現「網絡成癮」。

社交網絡、社交媒體、抖音、tiktok（示意圖/unsplash@getswello）

76.3%受訪家長撐限年輕人用社交媒體

面對潛在風險，有61.8%的受訪市民對政府立法禁止的做法表示「非常支持」或「幾支持」，家長群體的支持率達76.3%。然而，調查錄得顯著的世代差異，40至49歲或以上的受訪者中，有約7成傾向支持立法；但在18至29歲的年輕受訪者中，卻有高達51.7%傾向不支持立法，30至39歲的青年群體中支持率亦僅有47.2%。結果反映年輕一代更崇尚網絡行為自主，不認同透過執法手段作限制。

此外，相比海外地區，香港市民對立法的支持度整體上明顯較澳洲及英國低。參考外地民調，澳洲（IPSOS及YouGov）及英國（The Harris Poll UK及YouGov）的國民對社交媒體禁令的支持度普遍高達74%至79%，顯示香港社會對此議題尚未形成廣泛共識。

在保護青少年遠離不良資訊的責任歸屬上，最多受訪者認為「社交媒體平台」需要承擔最主要責任（31.5%），其次是「父母」（26.8%）及「政府」（14.8%）。不過，18至29歲及30至39歲的年輕一輩則普遍認為「父母」應負最大責任，比率分別達37.2%和36.5%。

2026年2月20日，幾名青少年在受訪時低頭看著手機螢幕。訪談內容是關於一項旨在禁止15歲以下青少年使用社交媒體。（Reuters）

近6成市民認為平台應提供更好家長安全工具

至於立法以外的輔助限制措施，有58.1%的市民認為「要求社交媒體平台提供更好的家長安全工具（parental control）」最有幫助，高於限制每日瀏覽時間（49.8%）及禁止推薦演算法（45.3%）。

新青年論壇、香港家長協進會及兩岸匯智認為，鑑於已有逾60%市民及逾75%家長支持立法，政府應積極檢視海外已立法國家的實施成效，並著手開展本地立法禁止或限制的可行性研究。同時，政府應推動業界訂立指引，鼓勵社交媒體平台落實主體責任，推出限制自動播放、無限滾動及社交媒體宵禁時間等防成癮設置，並進一步深化家校合作以推廣家長社交媒體教育。