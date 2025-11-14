保安員涉社交媒體披露他人資料 包括電話及微信帳戶等 案押後訊
撰文：陳蓉
更新：
保安員涉在未經當事人同意之下，在Instagram及Linkedin等社交媒體上披露他人的個人資料。案件今（14日）於東區裁判法院提堂，裁判官林子康應辯方申請，將案件押後至明年1月23日，以索取文件及提供法律意見。被告准以1000元現金保釋，條件包括不得離開香港、須在報稱地址居住、不得接觸控方證人及要每星期兩次到警署報到。
被告黃曄德（31歲，保安員）被控2項未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指明傷害，指他於或約於2025年6月13日，在香港你在未經資料當事人X的相關同意下，於社交平台「Instagram」及「Linkedin」披露其個人資料，即其照片、中文全名、微信用戶名稱、手提電話號碼及WhatsApp帳戶號碼，罔顧是否會（或相當可能會）導致資料當事人或其任何家人蒙受任何指明傷害
案件編號：ESCC2936/2025
