扶貧報告｜9萬有兒童劏房戶急須幫　人均居住面積中位僅43平方呎

特首李家超2022年施政報告時提出精準扶貧策略，說法是在將資源集中投放於最需要幫助的人士，策略推行至今約4年。政府今日（18日）公布精準扶貧成果報告，報告指出，目前有21.4萬位劏房戶，當中有兒童的住戶最需要幫助，共有約2.9萬戶、 涉9萬人，其人均住所面積中位數僅得43平方呎。



政務司司長陳國基今日（18日）公布精準扶貧成果報告。（資料圖片 / 夏家朗攝）

今屆政府以「精準扶貧」策略，取代過往貧窮線。政府解釋因計法只計算收入，但未考慮住戶資產，而且未有涵蓋政府提供的非現金福利。「精準扶貧」針對幫助3大目標群組，包括劏房住戶、單親住戶及長者住戶。

根據2024年綜合住戶統計調查及2021年人口普查數據 ，目前有10.7萬戶劏房戶。（資料圖片/盧翊銘攝）

根據2024年綜合住戶統計調查及2021年人口普查數據 ，目前有10.7萬戶劏房戶、涉21.4萬人，當中有兒童的劏房戶被視為最需要幫助，共有約2.9萬戶、 涉9萬人。報告指，所有劏房戶之中，最多有兒童的住戶，佔整體近三成，其人均住所面積中位數僅得43平方呎；其次是新移民住戶，有2.2萬戶、佔21.2%。

精準扶貧成果報告指，所有劏房戶之中，最多有兒童的住戶，佔整體近三成，其人均住所面積中位數僅得43平方呎。（資料圖片/鄭子峰攝）

單親家庭人口目前有6.9萬戶、涉20.3萬人，當中育有12歲以下子女的單親住戶被視為最需要幫助，有3.2萬戶、涉有10.1萬人口；全長者戶有49萬戶、涉71.7萬人，當中最需要幫助的80歲及以上長者全長者戶，有10.7萬戶、涉13.1萬人。