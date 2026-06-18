首份精準扶貧報告出爐在即　勞工界期望交代實際收入變化

首份《香港精準扶貧成果報告》將於今日（18日）下午發布。立法會大會原定前一天討論勞聯主席、選委界議員林振昇提出的「持續檢視精準扶貧策略」 議員議案，將押後至下周三（24日)。林振昇接受《香港01》查詢時指，關注報告如何呈現扶貧成效，舉例希望見到單親家庭收入、女士勞動參與率、劏房戶實際收入等增加，以及與首份五年規劃扣連的民生和社會發展內容。



元朗攸壆路簡約公屋。（湯致遠攝）

林振昇期望交代收入提升、勞動力等數字

《香港精準扶貧成果報告》料提及共創明Teen計劃、社區客廳試行計劃，交代在校課後託管服務的成效，以及從宏觀層面反映政府的重要政策如何達到扶貧、脫貧及防貧的效果。

林振昇表示，希望透過報告了解當局如何評估精準扶貧成效，以單親家庭為例，在校課後託管名額增加後，單親父母工作的機會增加，希望統計他們收入提升的數字，「特別係女士勞動參與率係咪多咗呢？」他又指，有捱貴租的劏房戶受惠於簡約公屋政策，租金支出會下降，希望報告都有他們實際收入增加的數字。

林振昇亦關注精準扶貧成果報告中，會否就五年規劃的社會民生部分有著墨。（黃浩謙攝）

政府在本周一（15日）展開首個五年規劃的公眾諮詢，當中提及醫療、教育、房屋、福利、安老等民生福祉範疇的政策。林振昇亦關注精準扶貧成果報告中，會否就五年規劃的社會民生部分有著墨，舉例會否提及北部都會區的居住配套規劃、為弱勢群體創造彈性工作機會等。