內地驗出多品牌紙尿片含甲酰胺　Huggies港代理聲明澄清產品安全

內地爆出多款知名品牌的嬰幼兒紙尿片，被檢出含有毒物質「甲酰胺」（Formamide、又稱甲醯胺），包括美國金佰利旗下品牌「好奇」（Huggies），以及國產知名品牌「Babycare」和「碧芭寶貝」。



Huggies本港代理「金佰利（香港）有限公司」周四（18日）發聲明指，中國內地好奇品牌提出經公正第三方檢測機構針對好奇紙尿褲進行的測試報告，嚴正聲明好奇產品未檢出甲酰胺，並向客戶保證，其在全球銷售的紙尿褲皆可安全使用。



內地爆出多款知名品牌的嬰幼兒紙尿片，被檢出含有毒物質「甲酰胺」（Formamide），包括美國金佰利旗下品牌「好奇」（Huggies），以及國產知名品牌「Babycare」和「碧芭寶貝」。（示意圖／Getty Images）

據內地媒體《經濟參考報》周四報道，專業實驗室使用氣相質譜儀模擬嬰幼兒穿戴環境，抽查市面上多個品牌的嬰兒紙尿褲。結果顯示，多款產品均不同程度檢出甲酰胺等有毒物質，還有1，2-丙二醇。

公開數據顯示，「甲酰胺」被歐盟歸類為1B類生殖毒性物質，對人類生殖系統存在潛在的危害風險，並列入需要高度關注的物質清單；中國亦已將其列入《化妝品禁用原料目錄》。

有家長指孩子使用好奇「小森林」系列紙尿褲，臀部均反覆出現紅腫、破潰等症狀。（經濟參考報）

Huggies的本港代理「金佰利（香港）有限公司」同日發聲明，表示關注到近日部份輿論傳出嬰兒紙尿褲疑似檢出甲酰胺的相關報導，中國內地好奇品牌提出經公正第三方檢測機構針對好奇紙尿褲進行的測試報告，嚴正聲明好奇產品未檢出甲酰胺。

金佰利（香港）又指，Huggies一向將寶寶的健康與安全放在首位，在品質控管上秉持高規格管理機制，從原料來源的三級追溯、採購把關、生產製程，到最終成品檢測，皆層層嚴格控管，確保每一項產品都符合安全標準。

金佰利（香港）有限公司周四（18日）發聲明指，中國內地好奇品牌提出經公正第三方檢測機構針對好奇紙尿褲進行的測試報告，嚴正聲明好奇產品未檢出甲醯胺。（金佰利（香港）有限公司）

聲明指，針對個別市場的需求，香港Huggies紙尿片及學習褲採用專為當地寶寶設計的產品規格。金佰利（香港）稱可向客戶保證，其在全球銷售的紙尿褲皆可安全使用，完全符合各地相關法規要求，並達到或超越國際公認標準。