多品牌紙尿片含毒素「甲酰胺」　嬰幼兒反覆紅臀恐致生殖系統受損

內地爆出多款知名品牌的嬰幼兒紙尿片，被檢出含有毒物質「甲酰胺」（Formamide），包括美國金佰利旗下品牌「好奇」（Huggies），以及國產知名品牌「Babycare」和「碧芭寶貝」。

專家警告，甲酰胺具生殖毒性，可經皮膚吸收並在體內蓄積，對發育未健全的嬰幼兒恐造成生殖系統損傷、慢性肝腎破壞甚至致畸風險。



內地媒體爆出市面上多款品牌的嬰幼兒紙尿褲，被檢出含有毒物質｢甲酰胺｣。（荔枝新聞）

有家長指孩子使用好奇「小森林」系列紙尿褲，臀部均反覆出現紅腫、破潰等症狀。（經濟參考報）

紙尿褲含有毒物質 無數嬰兒反覆「紅臀破潰」

據《經濟參考報》18日報道，不少家長此前在社交平台反映，孩子在連續使用某些品牌的紙尿褲後，臀部均反覆出現紅腫、破潰等症狀。

有家長表示，其孩子連續使用8個月好奇「小森林」系列紙尿褲，紅臀反覆不見好，直至更換其他品牌才完全消失，但只要換回該品牌就復發。另有家長稱，有些品牌紙尿褲打開後有明顯刺激性氣味，為避開風險甚至要給自家孩子輪流用三四個品牌。

報道稱，專業實驗室使用氣相質譜儀模擬嬰幼兒穿戴環境，抽查市面上多個品牌的嬰兒紙尿褲。結果顯示，多款產品均不同程度檢出甲酰胺等有毒物質，還有1，2-丙二醇。

臨床實測：成年人穿戴一夜「血液毒素」飆近一倍

公開數據顯示，甲酰胺被歐盟歸類為1B類生殖毒性物質，對人類生殖系統存在潛在的危害風險，並列入需要高度關注的物質清單；中國亦已將其列入《化妝品禁用原料目錄》。

國家城市環境污染控制技術研究中心研究員彭應登介紹，甲酰胺作為有機溶劑，可通過皮膚吸收進入血液，長期低劑量接觸存在致畸風險，對孕婦和嬰幼兒的傷害尤其明顯，可能造成生殖系統損傷和慢性肝腎損傷。

重慶大學環境與生態學院教授時文歆也解釋，甲酰胺在室溫下揮發緩慢，但在密閉局部環境中，極易形成持續的低濃度接觸。由於嬰幼兒器官發育未健全，代謝能力弱，毒素在體內蓄積的損傷風險遠高於成人。

上百份兒科嬰幼兒血液及尿液樣本檢出足以造成人體損傷的甲醯胺濃度。（經濟參考報）

檢測人員指，甲酰胺的檢出與嬰幼兒紙尿褲關聯度極高。（經濟參考報）

為進一步求證，山東省公共衛生臨床中心質譜研究與臨床應用中心對上百份兒科嬰幼兒血液和尿液樣本進行驗證篩查，結果在大量樣本中檢出甲酰胺，且檢出量足以造成人體損傷。

即使成年人做「人體實測」，將某品牌紙尿褲捆綁於上臂穿戴一夜，其血液中的甲酰胺濃度也會暴升近一倍。

該中心特聘主任于兆衍表示，甲酰胺是外源性物質，人體不可能自然產生，血液檢出高濃度，只有可能是從嬰幼兒長期接觸的物品帶來，甲酰胺長期微量滲入蓄積，影響肝腎功能的同時，可能會影響精子、卵子產生數量與激素代謝水平。

目前，內地現行的《紙尿褲 第1部分：嬰兒紙尿褲》（GB/T 28004.1—2021）強制性標準中，並未對甲酰胺設置檢測專案和限量要求。有專家呼籲應立即啟動全行業排查，並修訂紙尿褲國家標準，將甲酰胺等有毒物質納入強制檢測及訂明安全限量，補上監管空白。