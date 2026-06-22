將軍澳小學擬辦世界盃夜　有家長欲為子女報名凌晨睇波：一日咋嘛

世界盃賽事如火如荼，將軍澳佛教志蓮小學計劃7月15日凌晨2時30分至清晨6時，舉辦「世界盃之夜」，讓學生回校感受熱烈氣氛，引起廣泛討論。有該校家長今日（22日）認為，類似活動在外地早已存在，是很平常的事，但因要上班，不打算讓小朋友參加，亦有家長打算為子女報名，對活動表示期待，希望可給予小朋友多點體驗。



網上流傳將軍澳佛教志蓮小學通告截圖，顯示該學校有意在7月15日舉辦「世界盃之夜」。（h.helenahelena@Threads)

社交平台流傳一張學校通告，有小學擬於7月15日凌晨2時半至清晨6時在校內舉行「世界盃之夜」，稱讓學生體驗大型體育盛事的熱烈氣氛，培養體育精神，並促進家校合作與親子關係。學生須穿著整齊夏季體育服或球衣。根據世界盃賽程，當日將會舉行其中一場四強賽事。

位於將軍澳的佛教志蓮小學，計劃於7月15日凌晨2時30分至清晨6時，舉辦「世界盃之夜」。（董素琛攝）

位於將軍澳的佛教志蓮小學，計劃於7月15日凌晨2時30分至清晨6時，舉辦「世界盃之夜」。（董素琛攝）

王小姐表示，因時間不方便，擔心影響作息，她和小朋友亦沒有看足球的習慣，故不打算報名參加。（李振邦攝）

有家長認為活動正面 不認為會阻礙小朋友作息

不願上鏡的陳先生稱因要上班，不打算讓小朋友參加活動，他認為活動正面，「我覺得要改革下啦，向前啦個觀念，因為下下放暑假都好似，學生同學校脫離咗關係。」他續指，凌晨的校內活動在國外早已存在，是很平常的事。

陳先生不認為活動會阻礙小朋友的作息，「我唔相信傳統嘅小朋友，10點前瞓晒覺，只不過可能喺屋企玩緊、打緊機，即係我哋都做過細路，都打通頂打機，咁其實有咩分別啫？」

佛教志蓮小學。（董素琛攝）

王小姐表示，會為小朋友參加活動，希望給予小朋友更多體驗。（李振邦攝）

家長打算報名更期待活動：想畀小朋友多啲體驗

家長王小姐打算報名，讓小朋友參加活動，「因為都幾好玩」。她又說，小朋友於7月14日僅需上半天課，可回家休息後再到學校觀賞世界盃。她對活動表示期待，「想畀小朋友多啲體驗」；不認為會影響作息，「（都係）一日咋嘛」。

該校學生黎同學表示，希望與同學於校內看世界盃，但因當日早上要與親戚去玩，加上她的媽媽擔心活動的時間無法配合，所以無法參加。