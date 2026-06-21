世界盃｜將軍澳小學擬校內搞看四強賽事活動　學生家長凌晨返學

網上流傳一張通告截圖，顯示有小學校有意在7月15日舉辦「世界盃之夜」，目標是讓學生體驗大型體育盛事的熱烈氣氛。根據通告資料，擬辦這活動的是將軍澳佛教志蓮小學，當日世界盃將舉行四強賽，在凌晨3時開波，參加的學生及家長須於凌晨2時半回到學校，清晨6時放學，學生可穿夏季體育服或球衣。通告寫明僅為意向調查，如人數足夠才會發出活動通告。



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網上流傳將軍澳佛教志蓮小學通告截圖，顯示該學校有意在7月15日舉辦「世界盃之夜」。（h.helenahelena@Threads)

通告稱為培養體育精神 促進家校合作與親子關係

有網民在社交媒體Threads上載一張通告截圖，顯示將軍澳佛教志蓮小學有意在7月15日舉辦「世界盃之夜」，目標是讓學生體驗大型體育盛事的熱烈氣氛、培養體育精神，並促進家校合作與親子關係，就此徵求家長意見。

通告上的話及教師姓名，與將軍澳佛教志蓮小學資料相符。（佛教志蓮小學FB）

網民正面評論居多：到時可能得返班老竇睇 阿爸睇到講粗口點算

網民正面評論居多，有自稱該校家長認為是一個難得的體驗，有人指「真心覺得好有誠意」、「正喎，（學生）集體回憶」。多位家長表示有興趣，不過「可惜我女話唔去」、「可惜小朋友叫極都唔去」；有網民抱懷疑，「到時可能成堆細路瞓晒覺，得返班老竇睇」，「史上最多父親會去嘅學校親子活動」。另有家長表示，上屆世界盃時，女兒就讀的小學也辦過幾晚同類活動。

不過有網民擔心「阿爸睇到講粗口點算」，也有人為教師要半夜工作「慘」。