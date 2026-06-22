隧道費減半｜政府外判商實報實銷　田北辰批環境局及運物局欠協調

政府上月起減免商用車50%的隧道費，希望協助業界應對燃料費上升的壓力，而的士乘客要照付全費，為期兩個月。惟有部分租用車輛的政府部門，規只按合約「實報實銷」支付半額隧道費，導致服務營辦商未能受惠，與政策原意不符。



前立法會議員田北辰今日（22日）表示，曾就上述事宜詢問負責部門環境及生態局和運輸及物流局高層，雖然得到的回答未盡人意，但相信政府會及時處理，又說如有任何運輸業界「真係實報實銷，claim得一半」，可隨時向其政黨實政圓桌尋求協助。



各條隧道已顯示巴士、貨車、小巴和的士隧道費減半。（運輸署Facebook圖片)

環境局及運物局局長為「公共交通服務特別申請工作組」組長及副組長

立法會前議員田北辰於社交媒體facebook發文稱，就部分運輸業界未能受惠新政策詢問環境局及運物局高層，惟前者表示「過海隧道減收費係運輸及物流局負責」，後者稱「相關局同部門會適當處理，但並非由佢哋協調」。

翻查政府文件，上述兩局局長分別是「公共交通服務特別申請工作組」的組長及副組長，亦即需協助公共交通營辦商為靈活應對燃油成本上升。田北辰對於上述兩部門高層的回答，他說：「我真係寫個服字！明明呢個工作小組得兩個局，點解到今時今日都咁唔協調，到底發生啲乜？」

1實政圓桌召集人田北辰。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

田北辰相信，政府未來會處理相關事宜，並表示如有任何運輸業界「真係實報實銷，claim得一半」，可隨時求助其政黨實政圓桌，「我哋一定會幫你跟進」！