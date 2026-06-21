有政府部門實報實銷向旅遊巴公司付半額隧道費　業界：違政策原意

政府上月起減免商用車50%的隧道費，希望協助業界應對燃料費上升的壓力，為期兩個月。香港非專利巴士聯會秘書長李貴平指，部分租用車輛的政府部門，只按合約「實報實銷」支付半額隧道費。他強調政策原意是體恤商用車營運者，若只報銷半額隧道費便違反了原意，認為若政府高層對報銷條款有官方解釋會較佳。



《香港01》正就此向財經事務及庫務局查詢。



的士車廂會放置標語牌提醒乘客仍須繳付全額隧道費。（運輸署圖片）

各條隧道已顯示巴士、貨車、小巴和的士隧道費減半。（運輸署Facebook圖片)

政策不統一 李貴平：部分政府部門支付全額隧道費

政府由5月17日0時0分起，減免所有商用車輛，包括按運輸署紀錄登記為巴士、貨車、小巴和的士的車種，使用所有政府收費隧道及青沙管制區50%的隧道費，私家車、電單車機動三輪車除外。臨時措施為期兩個月，直至7月16日晚上11時59分為止。

香港非專利巴士聯會秘書長李貴平。（資料圖片／黎倩婷攝）

不過，香港非專利巴士聯會秘書長李貴平指，部分租用車輛的政府部門，只按合約「實報實銷」支付半額隧道費。他指，合約的確寫明隧道費為實報實銷，不過實報實銷全額還是半額隧道費，則相信是前線員工的理解有出入，因為有部分政府部門支付了全額隧道費。至於不同合約之間的相關條款是否有出入，他則表示不清楚。

李貴平強調，政策原意是體恤商用車營運者，若只報銷半額隧道費便違反了原意。他認為，若政府高層對報銷條款有官方解釋會較佳。