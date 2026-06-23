燕崗、河上鄉擬村屋改旅館　議員倡引商業參與　「唔係淨係貼錢」

發展局建議在燕崗、河上鄉先試行，容許現有村屋全幢或部份樓層改裝成食肆、零售或旅館，毋須提出規劃申請。新界社團聯會理事長、立法會議員譚鎮國今日（23日）在電台節目指，要考慮可以自負盈虧，「唔可以淨係貼錢落去」。選委界立法會議員姚柏良亦指，政府要想方法吸引商業參與，否則用「北都城鄉共融基金」「開咗個頭」但無法延續的話，並不理想。



北部都會區。（資料圖片）

今年《財政預算案》提出，撥款兩億元推出「北都城鄉共融基金」先導計劃，並放寬規劃限制，推展鄉郊旅遊項目。發展局建議在燕崗、河上鄉先試行，容許現有村屋全幢或部份樓層改裝成食肆、零售或旅館，毋須提出規劃申請。當局建議鄉民等非政府機構可向基金申請資助，用來修復或改造建築物等作文化、旅遊用途，每個項目上限1,000萬元。舉辦鄉村節等一次性或非恆常項目，上限為200萬元。

譚鎮國在港台節目《千禧年代》指，燕崗及河上鄉鄰近塱原自然生態公園及雙魚河，區內設有貫穿東西的單車徑，亦靠近古洞發展區，是「放假一家大細好去處」，表示該區的鄉郊旅遊發展已有一定程度，並非由零開始。他形容政府今次「拆牆鬆綁」方向正確，未來隨着發展，區內道路配套亦會相應改善。

2026年5月12日，立法會交通事務委員會舉行特別會議討論網約車服務合法化規管，圖為新社聯譚鎮國。（資料圖片/湯致遠攝）

建議採取預約制 避免大量旅客湧入

對於過量旅客會對原有居民造成噪音及環境衞生困擾的考慮，譚鎮國建議當局可採取預約制，要求遊客透過平台先行申請參與活動，避免短時間內湧入大量旅客，造成噪音滋擾、塞車等情況，確保居民的生活質素不受影響。他又強調，鄉郊發展項目必須具備自負盈虧的能力，才是實現城鄉共融的目的，「唔可以有啲項目申請咗資助之後，要繼續貼錢落去」。

立法會議員姚柏良。（資料圖片/盧翊銘攝）

單靠政府基金支援不足夠 長遠可引入商業參與

姚柏良亦在同一節目指，區內擁有的農家樂、漁家及獨特的鄉郊風貌，結合古洞站落成後的交通便利，具備發展「宜居宜遊」的條件。他表示，關鍵在於如何將區內不同景點串連成線，吸引旅客。不過，他指出鄉郊地區道路相對狹窄，難以容納「大流量旅遊」，建議當局考慮設置合適的集散點及上落客區。

至於可持續性，姚柏良認為政府須考慮如何引入商業參與。他強調，單靠基金「開咗個頭」並不足夠，若後續缺乏商業支撐，長遠運作並不理想。他又建議社區內人士應抱持開放包容的心態，在保留鄉郊風貌的同時發展旅遊，否則屆時「周邊冇乜嘢吸引旅客過夜」。