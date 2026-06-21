北都｜2億元推城鄉旅遊　村屋准全幢改旅館　燕崗、河上鄉先試行

今年《財政預算案》建議，撥款兩億元推出「北都城鄉共融基金」先導計劃，並放寬規劃限制，推展鄉郊旅遊項目。發展局建議在燕崗、河上鄉先試行，容許現有村屋全幢或部分樓層改裝成食肆、零售或旅館，毋須提出規劃申請。當局建議鄉民等非政府機構可向基金申請資助，用來修復或改造建築物等作文化、旅遊用途，每個項目上限1000萬元。舉辦鄉村節等一次性或非恆常項目，上限為200萬元。



今年財政預算案建議撥款2億元推出「北都城鄉共融基金」先導計劃 ，鼓勵非政府組織和相關團體推展鄉郊旅遊項目。（資料圖片）

改裝村屋、祠堂等可申請資助 上限1000萬元

今年《財政預算案》建議撥款2億元推出「北都城鄉共融基金」先導計劃 ，鼓勵非政府組織和相關團體推展鄉郊旅遊項目，並為鄉村帶來經濟動力。發展局向立法會發展事務委員會提交文件，建議先導計劃可資助復修或改造村屋、祠堂、書塾等私人土地及建築物，例如改裝村屋成為駐村藝術家場所、鄉村文化展館等，項目容許有食肆、旅館等以賺取收入。每個項目可獲批准的資助金額，視乎規模、技術要求等，上限為1,000萬元，但須持續營運至少三年。

鄉村節、市集、鄕村品牌設計等資助上限200萬元

為了令更多項目受惠，當局又建議透過先導計劃， 支援一次性或非恆常舉辦的活動，例如鄕村品牌設計、鄕村環境美化及推廣、鄉村歷史文化研究及編製、鄉村節、周末巿集、導賞體驗設計與開發等。該類項目的資助上限定為200萬元。

慈善機構或信託團體、非牟利社團、鄉事委員會等申請資助時，須提交計劃書。由發展局任秘書長（規劃及地政）擔任主席的評審委員會，會就申請能否帶動鄉郊旅遊和符合推展「城鄉共融」目標等作考慮。

發展局建議在燕崗試行容許現有村屋全幢或部分樓層改裝成食肆、零售或旅館，毋須提出規劃申請。（資料圖片／黃永俊攝）

發展局建議在河上鄉試行容許現有村屋全幢或部分樓層改裝成食肆、零售或旅館，毋須提出規劃申請。（資料圖片／梁鵬威攝）

放寬新界村屋全幢改旅館、食肆等 城規工作第三季開展

除成立基金，當局又建議放寬新界村屋現時只可用地面層作食肆或商店的限制，無需向城規會提出規劃申請，即可將全棟或部分樓層改作上述用途，亦可成為旅館，並建議在燕崗和河上鄉試行。當局指，選擇該兩條鄉村是考慮到它們鄰近古洞北新發展區及塱原自然生態公園和其他自然景點，是鄉郊旅遊的理想試點。

規劃署將於今年第三季開展相關城規工作；消防處將編制消防合規要求，發展局會於今年稍後推出的《北部都會區城鄉共融指引》中公布。民政事務總署將短期內推出《鄉村屋宇申請賓館牌照指引》，闡述樓宇和消防安全要求等。

當局建議在新田科技城設文化步行徑。（資料圖片）

當局又認為，應善用區內鄉村的資源，建議在新田科技城設文化步行徑，在古洞設「古蹟步道」串連洞區內的特色景點，又計劃在新田科技城周邊的洲頭村及下灣村、洪水橋／厦村新發展區內青磚圍附近的東籬小築等，預留空間作休憩用地，用以舉辦傳統節慶活動，例如盂蘭勝會、盆菜宴等。