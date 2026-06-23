無感e-道港珠澳大橋香港口岸6.25推　有一資格要注意　附登記方法

撰文：陶嘉心
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港珠澳大橋香港口岸離境大堂周四（25日）起推出兩條「無感e-道」，採用容貌識別和人工智能影像分析技術，市民毋須停頓、出示身分證或e-道二維碼，即可5秒過關。年滿11歲、過去90日經港珠澳口岸出入境至少10次的香港永久性居民，即符合申請資格，可透過「非觸式e-道」流動應用程式登記。

市民使用「無感e-道」過關時，不用出示身分證等文件，整個通關時間只需5秒。(賴卓盈攝)

無感e-道是什麼？

入境處將在港珠澳大橋香港口岸離境大堂，試行兩條「無感e-道」，運用容貌識別和人工智能影像分析技術進行人面識別，市民只需5秒便可過關。

無感e-道申請有什麼資格？

過去90日經港珠澳大橋口岸出境或入境至少10次

市民可透過「非觸式e-道」流動應用程式登記。只要年滿11歲的香港永久性居民，及在過去90日，經港珠澳大橋口岸出境或入境至少10次，即符合使用資格。

入境處助理處長（資訊系統）柯重鈺早前預計，目前有5萬合資格使用人士，佔該口岸使用人次的約20%，相信有助提升口岸整體過關時間。入境處會先收集使用收據，根據使用情況，研究將「無感e-道」擴展至其他口岸。

無感e-道點登記？

11至17歲的合資格的香港永久性居民與年滿18歲或以上的合資格市民，兩者登記步驟略有不同。在登記前，兩者都須確保已下載並安裝兩個官方流動應用程式（App）：

1. 「非觸式e-道」 流動應用程式。
2. 「智方便」 流動應用程式（須已完成「智方便」登記，用作身份核實）。

「非觸式e-道」 流動應用程式：AndroidIOS 「智方便」流動應用程式：AndroidIOS

入境處助理處長（資訊系統）柯重鈺（中）預計，目前「無感e-道」有5萬合資格使用人士。(賴卓盈攝)

用無感e-道還須身份證在身嗎？

入境處提醒，市民使用「無感e-道」時，需以正常步速經過，眼望前方；不可佩戴太陽眼鏡、太陽帽或口罩等；與其他使用人士保持適當距離。「無感e-道」採用「門常開」設計，如有不合資格人士走近才會關閉閘門並亮起紅燈。

入境處提醒，使用「無感e-道」時，仍必須帶有效香港永久性居民身份證或有效旅行證件。

如系統偵測到不合資格人士走近，就會關閉閘門。(賴卓盈攝)
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