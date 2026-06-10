海關港珠澳大橋截赴澳貨車　檢$1000萬走私藥物針劑花膠拘男司機

海關在上周四（4日）偵破一宗陸路走私案件，在港珠澳大橋截獲一輛準備前往澳門的跨境貨車，發現車內貨物X光影像與報稱貨物不符，經檢查後搜獲大批藥劑製品、減肥針劑、美容針劑以及花膠等，價值約1,000萬元。



行動中，海關拘捕一名涉案中國籍男司機，他現正保釋候查。海關將繼續調查貨物的來源及最終目的地，不排除會有更多人被捕。



海關案中搜獲大批藥劑製品、減肥針劑、美容針劑及花膠等，價值約1,000萬元。（黃偉民攝）

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港珠澳大橋貨物組上周四（4日）晚上截查一輛準備出境的中型貨車，車上報稱載有紅酒、服飾、保健品及相機等貨物。海關搜查車輛期間，發現貨物X光影像與其報稱所載的貨物不符，海關於是深入調查。

跨境橋岸科港珠澳大橋貨物組督察梁德煒指，海關在該貨車的貨斗最深處，發現一批未列艙單貨物，包括有懷疑含有第一部毒藥的美容針、減肥針、其他藥劑製品及一批花膠。不法分子嘗試將走私物品混雜在已報關的貨物內，並且將走私物品收藏在貨車的深處，以逃避海關偵查。

海關有組織罪案調查科調查主任胡雪兒表示，有組織罪案調查科人員隨後接手跟進調查，經海關人員初步點算，檢獲的貨物包括約3.7萬粒懷疑藥劑製品、3,700支減肥針劑、1,800支美容針劑，以及約270公斤花膠，市值約1,000萬元。

行動中，海關拘捕一名39歲中國籍男司機，他已獲准保釋候查。海關將繼續調查貨物的來源及最終目的地等，不排除會有更加多人被捕。

案中檢獲的未列艙單貨物，大多數是受管制藥劑製品及針劑類產品，包裝上面亦標示含有第一部毒藥成分。相關貨物的進出口需要獲得進出口許可證。海關有理由相信，走私分子為逃避相關的法例，因而鋌而走險、以身試法，但最後都徒勞無功。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒（左）及跨境橋岸科港珠澳大橋貨物組督察梁德煒交代案件。（黃偉民攝）

胡雪兒稱，香港海關作為專責打擊走私的隊伍，會一直打擊不同類型的走私活動；亦會繼續站在前線，連用情報分析同風險管理等的策略，積極堵截相關的罪行。

海關重申，走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款港幣200萬元及監禁7年，市民切勿以身試法。

市民如有任何有關走私活動的舉報，可以致電海關24小時舉報熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵crimereport@customs.gov.hk舉報相關罪行。