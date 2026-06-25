醫管局高層薪酬高　主席范鴻齡稱無法下調：呢個係市場價格

早前對於醫管局高層薪酬，有立法會議員質疑薪酬過高。醫管局主席范鴻齡今（25日）就事件作出回應和澄清。他反駁說：「加人工冇準則、就咁亂加，呢個說法係唔正確」，他提到醫管局過往都有機制審核員工表現，再決定調整薪酬與否。至於應否縮減醫護人員的薪酬，范鴻齡說：「做唔到，因為呢個係一個市場價格。」



醫管局主席范鴻齡指「加人工冇準則、就咁亂加」說法不正確。(彭紹殷攝）

范鴻齡指每年評估分6級 再決定增薪點

范鴻齡醫生提到醫管局一直有一個行之有效的機制，按照每位醫管局全職員工的表現，接受上級的績效評估，再進行薪酬上調整，目的是發掘員工的強弱點，增加員工發展機會。評估每年進行一次，設有六級，一級為最高，六級為最低，若員工被評為六級的話，醫管局會停止其增薪點，甚至不獲續約。

對於應否縮減醫護人員的薪酬，范鴻齡說：「做唔到，因為呢個係一個市場價格。」

范鴻齡（右）指醫管局過往都有機制審核員工表現，再決定調整薪酬與否。（彭紹殷攝）

醫管局高層員工審核機制與一般員工類同

另外，他對於網上討論醫管局高層員工薪酬過高的說法，亦有回應。他澄清醫管局所有管理人員，每年都需要交由行政總裁依據其工作表現進行績效評估，做法與一般員工同樣分為六級。

范鴻齡亦提到，每位高層員工屬合約制，每三年續一次約，若高層員工需要續約，需交由行政總裁及醫管局大會屬下委員會詳細討論及審核後，才決定能否繼續續約。對於高層員工薪金，他說：「我哋一向都管得好緊，因為我哋明白係用緊公帑」，他以2024至2025年度為例，高層員工增幅實際上只得2.06%，相較於早前四個財政年度的高層員工增幅只有1.6%，而非坊間外傳的增幅15%。

醫管局行政總裁李夏茵年薪介乎680至710萬元。（彭紹殷攝）

不認同行政總裁薪酬過高 范鴻齡：我覺得係偏低

除此之外，范鴻齡不認同醫管局行政總裁的薪酬過高，「如果你問我，我覺得係偏低。」他解釋，行政總裁被揀選後，就聯同范鴻齡和人事部商討合約以及薪酬。他強調，行政總裁簽定合約時已固定薪酬，在三年合約完結前不會進行調整薪酬，直至合約完結再續約時可以商討增薪點。

行政總裁的薪酬上除了交由范鴻齡和醫管局大會屬下委員會相討之餘，亦需交由特區政府再進行審視才可作實。他亦有提到，行政總裁同樣需要進行績效評估，制度上與每位高層員工一樣。