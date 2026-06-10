醫管局高層薪酬屢創新高　議員質疑與社會平行時空　倡與表現掛鉤

立法會今日（10日）處理與醫管局薪酬相關的口頭質詢，醫務衞生局副局長范婉雯透露，在2020至2025年度，醫管局主要管理人員薪酬開支總額由7780萬升至8260萬，每年平均加幅為1.6%，其中個別年度有錄得跌幅。



有議員質疑，在醫療事故頻生的情況下，局方高層薪酬卻又創新高，猶如「平行時空」，敦促主要管理人員薪酬與表現掛鉤。范婉雯回應時強調，當局一直遵守機制調整薪酬，管理人員需要參與職效評核會議，評估工作表現。她又稱，將在院科兩級責任機制下考慮延遲涉醫療事故員工增薪。



醫務衞生局副局長范婉雯。（直播截圖）

醫管局高層五年加480萬 行政總裁加90萬

范婉雯表示，醫管局一直嚴格控制主要管理人員的薪酬開支，在過去五年，主要管理人員薪酬開支總額由7780萬升至8260萬，每年平均加幅為1.6%，其中個別年度有錄得跌幅；其間，上任行政總裁的薪酬開支由620萬增至710萬元，每年平均加幅為3.5%；其他主要管理人員薪酬開支則由7160萬增至7550萬，每年平均加幅為1.4%。

至於2024-2025年度主要管理人員的基本薪金及其他短期僱員福利，較上一年度增加約600萬港元，升幅接近9%。范婉雯解釋，為處理啟德醫院興建等大型工程項目，醫管局在去年3月新增屬主要管理人員的工程拓展總監一職，有關職位的財政影響，首次在2024-2025年度反映。

她又稱，撇除該年度因新增管理人員職位所帶來的額外員工成本，退休人員的一次性假期折算薪金，以及按既定機制發放的增薪點，該年度的主要管理人員薪酬開支調整實際上為2.06%，即142萬。

圖為選委界陳凱欣。（梁鵬威攝）

醫療事故頻生 高層人工創新高 陳凱欣批如「平衡時空」

提出口頭質詢的選委界議員陳凱欣批評，醫管局撥款年年增加，然而人手不足致醫療事故頻生，情況仍未得解決。前線醫護人員辛勤工作，市民亦要面對醫院加價，但醫管局高層薪酬卻又創新高，形容「感覺就好像一個平行時空」。她關注政府採用哪些指標決定主要管理人員能夠加薪。

范婉雯：高層要參加職效評核會議 提交報告

范婉雯指，醫管局主要管理人員需要參與職效評核會議，以評估其工作表現。在召開評核會議前需要提交詳盡工作報告，匯報其重點工作領域，實際的績效及成果，並要交代工作所面對的挑戰，讓委員會作評核。她強調，主要管理人員一直遵守機制調整薪酬，認為目前機制可平衡吸引人才需要及謹慎控制員工成本要求，有助維持專業和穩定隊伍。

圖為選委界議員陳祖光。（立法會）

陳祖光倡醫管局效法港鐵 高層薪酬與工作表現掛鉤

選委界議員陳祖光問到，政府會否效法港鐵，把醫管局主要管理人員薪酬的20至30%與其工作表現掛鉤，例如倘解決不了如急症室人多或專科門診輪候過長的問題，需要扣減人工。

范婉雯指，醫管局條例賦予醫管局自行決定薪酬權力，但在有需要的情況下，醫管局可考慮參考公務員薪酬調整以外的其他因素，再決定調整方案。

正研院科兩級責任機制 涉事故員工或遭延遲增薪

就薪酬與表現掛鉤一事，她表示，醫管局會進一步強化管理人員問責機制，醫管局正研究設立院科兩級責任機制，例如若發生醫療事故，除前線人員需要負責外，每一間醫院行政總監作為管理層都需要為醫院病人的安全負責，每一個部門主管亦要為臨床部門病人安全負責，涉及事故的員工可有需要作懲處，並延遲增薪，等屬可參考方向。

何君質批醫管局薪酬制度有問題 何俊賢質疑「加薪留人」前線員工更適用

選委界何君堯認為，醫管局薪酬制度有問題，調整薪酬便參考政府，但薪級表卻完全脫離政府編制。另一選委界議員何俊賢指，前線員工只獲加薪1至2%，然而醫管局高層沒有被私人市場挖角的壓力，社會關注「加薪留人」是否應該更適用於前線員工。

范婉表示，相關加薪幅度和公務員一樣，由於一次性假期折算及其他福利，看起來可能比較高，又強調醫管局薪酬有依據和有監督。