宏志閣納宏福苑長遠安置方案　鄧家彪籲助業主處理法律繼承等手續

政府今日（26日）表示，已接獲超過四分之三、即75%大埔宏福苑H座宏志閣的業主簽署確認向政府出售業權的意向，宏志閣將與宏福苑其餘7座同納長遠居住安排方案。



之前有組織宏志閣業主「睇樓團」的工聯會立法會議員鄧家彪指，針對長遠安置方案，社會期望事件能以「高效、妥善、完整」原則處理，既安撫宏志閣業主擔憂，避免宏志閣成為孤島，亦讓政府早前公佈的一系列安置方案得以有效兌現。



鄧家彪希望民間團體、政府解說隊及社工繼續協助業主處理法律繼承等手續，並建議政府繼續為有需要的居民安排睇樓團，讓已選擇接受收購的業主更掌握未來安居社區的情況，增強信心，讓居民早日展開新生活。



政府6月26日表示，已接獲超過四分之三、即75%大埔宏福苑宏志閣（右一大廈）的業主（共193戶）（77.8%）簽署並交回「接受收購建議信件」。（資料圖片/夏家朗攝）

工聯會立法會議員鄧家彪6月26日指，宏福苑長遠安置方案，社會期望能以「高效、妥善、完整」原則處理。

鄧家彪指出，現時仍有近50戶業主未交表，而6月30日為特設銷售計劃的優先選樓截止日，在當日前交表者可獲優先揀樓資格，故呼籲業主把握時間，盡早參與。

鄧家彪指不少團體一直積極協助宏志居民，他希望民間團體、政府解說隊及社工繼續協助業主處理法律繼承等手續，並建議政府繼續為有需要的居民安排睇樓團，讓已選擇接受收購的業主更掌握未來安居社區的情況，增強信心，讓居民早日展開新生活。