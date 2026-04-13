宏福苑｜何永賢：承建商「原來可以咁差劣」　研電腦隨機抽檢樓宇

大埔宏福苑火災獨立委員會的聽證會揭示屋宇維修亂象叢生，房屋局獨立審查組（ICU）人員進行巡查前先通知工程負責人的做法亦受到質疑。房屋局長何永賢今日（4月13日）在立法會財委會特別會議中承認，從聽證會發現工程承建商「原來係可以咁差劣」。她表示，事件顯示房屋局人員的警覺性應大力加強，又透露正研究透過電腦系統隨機抽樣巡查樓宇，以減低人為決定。



2025年11月26日的宏福苑五級火，造成168人死亡。（資料圖片）

議員質疑房屋局ICU缺乏行之有效標準

工聯會議員梁子穎表示，聽證會揭示ICU似乎沒有一套行之有效的標準，他關注ICU完全審查後會否向上級匯報及進覆核，未來推行改革時會否制定完整標準去處理維修個案。何永賢回答稱，宏福苑聽證會揭示，政府工程的消防、工程承建商或者一些專業人士，他們的行事方法「原來係可以咁差劣」。

立法會議員梁子穎。（直播截圖）

何永賢：同事警覺性要「大力大力咁樣加強」

她坦言，過往政府工程也曾遇過承建商「手工有問題」或「爛尾」，聽證會警示「同事嘅警覺性真係要大力大力咁樣加強」，日後要大加強巡查地盤的警覺性，盡早識別不合規情况。她透露，政府正研究是否可用獨立的電腦系統隨機抽樣需視察的樓宇，以減低人為決定。她補充指，這種做法也可保障同事。

房屋局局長何永賢。（直播截圖）

何時收宏志閣業權？ 何永賢：解說隊已開始聯絡居民

特區政府已提出收購宏福苑7座受大火波及大樓的業權，餘下的宏志閣則未納入收購計劃。九龍東議員鄧家彪曾稱接獲逾半宏志閣居民反映希望業權被收購，他關注政府何時公布會對宏志閣的家庭「一視同仁」。何永賢回應稱，政府的解說專隊已開始聯絡居民，對政府來說，業主共識愈高，愈有助做決定。

立法會議員鄧家彪。（直播截圖）

房屋局ICU的運作因宏福苑大火而備受關注。根據政府數據，ICU在2025/26財年的修訂預算為2.16億元，較原來預算增加22.1%；2026/27年度預算亦增至2.26億元，較原來預算增加27.9%。多名立法會議員在特別財委會的書面提問中查詢有關用途。房屋局解釋，增幅主要涉及大埔宏福苑火災相關的工程開支。

有議員關注，過去兩個財政年度，ICU處理宏福苑所涉投訴數字及詳情。當局稱，正聯同執法部門就相關事宜調查，亦要全面配合獨立委員會調查，現時不宜透露與事故有關的詳情。