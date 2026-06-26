宏志閣納長遠安置方案羅曉楓歡迎　鄧家彪籲助業主處理法律繼承

政府今日（26日）表示，已接獲超過四分之三、即75%大埔宏福苑H座宏志閣的業主簽署確認向政府出售業權的意向，宏志閣將與宏福苑其餘7座同納長遠居住安排方案。



之前有組織宏志閣業主「睇樓團」的工聯會立法會議員鄧家彪指，針對長遠安置方案，社會期望事件能以「高效、妥善、完整」原則處理，既安撫宏志閣業主擔憂，避免宏志閣成為孤島，亦讓政府早前公佈的一系列安置方案得以有效兌現。



鄧家彪希望民間團體、政府解說隊及社工繼續協助業主處理法律繼承等手續，並建議政府繼續為有需要的居民安排睇樓團，讓已選擇接受收購的業主更掌握未來安居社區的情況，增強信心，讓居民早日展開新生活。



政府6月26日表示，已接獲超過四分之三、即75%大埔宏福苑宏志閣（右一大廈）的業主（共193戶）（77.8%）簽署並交回「接受收購建議信件」。（資料圖片/夏家朗攝）

工聯會立法會議員鄧家彪6月26日指，宏福苑長遠安置方案，社會期望能以「高效、妥善、完整」原則處理。

鄧家彪指出，現時仍有近50戶業主未交表，而6月30日為特設銷售計劃的優先選樓截止日，在當日前交表者可獲優先揀樓資格，故呼籲業主把握時間，盡早參與。

鄧家彪指不少團體一直積極協助宏志居民，他希望民間團體、政府解說隊及社工繼續協助業主處理法律繼承等手續，並建議政府繼續為有需要的居民安排睇樓團，讓已選擇接受收購的業主更掌握未來安居社區的情況，增強信心，讓居民早日展開新生活。

2026年5月5日，大埔區議會地區設施及工程委員會開會。圖為大埔區議員羅曉楓。（湯致遠攝）

羅曉楓：不少宏志閣居民鬆一口氣

本身是大埔區議會大廈管理工作小組主席的經民聯大埔南區議員羅曉楓表示，一直以來都有不少宏志閣居民反映，希望政府的安置方案可以包括他們，因此早前聯同鄧家彪收集半數居民意願交給政府，亦積極與政府各部門反映。他說終於見到政府公布講有193戶表示願意出售業權予政府，高於75％門檻，感謝政府聆聽宏志閣居民嘅意見，引述有不少宏志閣居民即時向他說「終於鬆一口氣」，形容之前擔心了很久。

他早前接獲宏福居民反映想了解更多揀樓資訊，例如啟陽苑或粉嶺百和路項目，經向房屋局反映後，曾經帶宏福苑居民去「睇樓」；期間收到不少街坊對房屋單位數量有意見，房屋局經研究後於部份樓盤增加單位，尤其百和路項目由100個增至300個，回應了不少宏福苑老街坊的意願，粉嶺鄰近大埔，對他們適應新生活較容易。