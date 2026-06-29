宏志閣收購｜簽接受信增至83%　房屋局籲宏福苑業主明限期前交信

大埔宏福苑業主如希望在「特設銷售計劃」獲得第一批優先選樓資格，須於明日（6月30日）或之前簽署及交回「接受收購建議信件」，確認向政府出售業權的意向。房屋局今日（29日）稱截至今日上午，宏福苑A至H八座已有1,635戶簽署並交回「接受收購建議信件」，佔八座單位總數約82.4%。A至G七座佔1,429戶，為該七座單位總數約82.3%，而最新納入長遠居住安排方案的H座宏志閣有206戶已簽「接受收購建議信件」，佔單位總數約83%。



房屋局6月29日稱截至當日上午，宏福苑A至H八座已有1,635戶簽署並交回「接受收購建議信件」，佔八座單位總數約82.4%。（資料圖片/夏家朗攝）

房屋局今日呼籲宏福苑A至H八座業主，如希望在「特設銷售計劃」獲得第一批優先選樓資格，應把握機會於明日、即6月30日或之前簽署及交回「接受收購建議信件」，確認向政府出售業權的意向。

宏福苑8座交回「接受收購信件」比例82.4% 宏志閣比例略高於整體

房屋局指，宏福苑業權收購工作進度良好，政府亦已於上星期五公布開放長遠居住安排方案予宏志閣。截至今日上午，宏福苑A至H八座已有共1,635戶簽署並交回「接受收購建議信件」，佔八座單位總數約82.4%。其中，A至G七座佔1,429戶，為該七座單位總數約82.3%，H座宏志閣有206戶，佔H座單位總數約83%。

房屋局發言人表示，如業主選擇郵寄方式，截止日期會以郵戳為準，所以業主務必要在6月30日當日截郵時間前投寄，以確保信件蓋上當日郵戳。業主亦可選擇親自交回位於上址的收集箱，或交予負責其個案的「解說專隊」成員，他們會確保在限期前把信件送達房屋局。

「特設銷售計劃」的選樓先後次序，將按政府接獲業主簽署「接受收購建議信件」的日期分批而定。6月30日為業主希望在「特設銷售計劃」獲得第一批優先選樓資格的回覆期限，第二批截止日期為8月31日。發言人提醒所有有意出售業權的業主，均必須在8月31日或之前簽署及交回「接受收購建議信件」。