申訴署揭危險斜坡修葺拖延10年　發展局：3部門加強斜坡安全管理

近年極端天氣不時帶來暴雨，增加山泥傾瀉風險。申訴專員公署今（29日）發表報告，指地政總署在鑑辨維修責任的效率「極需改善」，在跟進危險斜坡修葺令及代辦工程的流程亦嫌緩慢，有個案更拖延10年才遵辦。



發展局回應稱，地政總署、土木工程拓展署及屋宇署，三個部門早前已主動推出並落實多項改善措施，會透過責任鑑辨、風險篩查、執法整治和部門協作四方面，加強私人人造斜坡的安全管理。



近年極端天氣不時帶來暴雨，增加山泥傾瀉風險。申訴專員公署今（29日）發表一份關於政府對斜坡管理的報告，揭發地政總署鑑辨維修責任需時甚久，或延遲責任方維修時間。（資料圖片/申訴專員公署）

發展局表示，全港約有61,000個人造斜坡，當中約16,000個為私人人造斜坡，另有6,000多個屬混合責任斜坡，即由政府和私人業主管理各自負責部分的斜坡。定期檢查和維修私人人造斜坡是業主的責任，地政總署負責釐清維修責任誰屬，土拓署進行安全篩查並識別危險斜坡，屋宇署會執法整治包括對危險斜坡發出修葺令或進行代辦工程。

三個部門過去一段時間主動採取行動，落實具體措施，至今已回應報告內大部分改善建議。

近年極端天氣不時帶來暴雨，增加山泥傾瀉風險。申訴專員公署今（29日）發表一份關於政府對斜坡管理的報告，揭發地政總署鑑辨維修責任需時甚久，或延遲責任方維修時間。（資料圖片/申訴專員公署）

局方表示，為讓業主及早履行責任，地政總署推行多項提速措施，包括簡化鑑辨流程、與相關部門加強溝通及分享資訊、按個案複雜程度訂立目標處理時間，以及強化對顧問公司的監管。自2025年下旬起，新建或改建人造斜坡的責任鑑辨工作一般可在六個月內完成，稱效率明顯提升。

局方表示，對過往已鑑辨個案，地政總署會分批向業主發出通知信件，首批預計於下半年開始分階段陸續寄出。

土拓署自2025年起三年內，逐步把每年進行安全篩選研究的私人斜坡數目由100個增加至130個，並應用人工智能進行大數據分析，更精準地揀選須進行安全篩選研究的斜坡。署方會經篩選研究後沒有歸類為危險斜坡但有保養不足跡象的斜坡，土拓署會因應情況向業主發出斜坡維修勸諭信，點明問題所在並提供諮詢服務包括所需維修建議，體現預防為先的管理理念。

對於性質清晰及相對簡單的個案，屋宇署已把發出修葺令的目標時間縮短至三個月；若發現斜坡有明顯危險，更會即時安排政府承建商進行緊急工程。針對逾期未遵辦個案，署方自去年年底通過部門資訊系統，自動編製催辦信及警告信，提升執法效率；署方亦優化了檢控程序，在內部指引清晰訂明再次檢控的準則和指標處理時間；發展局亦建議修訂《建築物條例》提高逾期未遵辦罰則，計劃今年年底將條例草案提交立法會審議。

屋宇署設有不同的委員會，監察未獲遵辦的修葺令及代辦工程的進度、顧問公司及政府承建商的表現等。署方正研究優化「樓宇狀況資訊系統」，以便透過該系統對複雜個案進行分類，並由定期會議及不同委員會監察進度，亦已提醒職員適時委派社工隊協助有需要的業主。

近年極端天氣不時帶來暴雨，增加山泥傾瀉風險。申訴專員公署今（29日）發表一份關於政府對斜坡管理的報告，揭發地政總署鑑辨維修責任需時甚久，或延遲責任方維修時間。（資料圖片/申訴專員公署）

發展局稱，就屋宇署需要進入政府土地以進行私人人造斜坡代辦工程個案，地政總署已精簡程序，實施整體批核方式，向屋宇署發出簡易臨時政府撥地許可，免卻逐項申請，讓代辦工程早日開展。在2025年5月至2026年3月期間，已有18項代辦工程透過此措施加快進度。

地政總署亦正與屋宇署商討，優化處理獲發修葺令的業主及其委任的專業人士需要進入政府土地進行工程的程序，計劃引入新安排包括提供申請表及指引，讓私人斜坡維修工程能夠盡快開展。地政總署已加入了土拓署及屋宇署先前建立的高層次工作小組及定期會議機制，加強三方協作，迅速解決複雜個案和權責爭議，確保不會因權責爭議而延誤必要的斜坡維修或緊急工程。