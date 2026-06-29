屋宇署跟進危險斜坡修葺令緩慢　申訴署指四成個案拖逾5年才遵辦

近年極端天氣不時帶來暴雨，增加山泥傾瀉風險。申訴專員公署今（29日）發表報告，指地政總署在鑑辨維修責任的效率「極需改善」，有7成個案的鑑辨時間超過1年。屋宇署在跟進危險斜坡修葺令及代辦工程的流程亦嫌緩慢，有四成第一階段修葺令超過5年才遵辦，有個案更拖延10年才遵辦。



就私人業主未有適時委任註冊專業人士，公署建議屋宇署應利用「樓宇狀况資訊系統」的新功能適時跟進，按時發出催辦信及警告信，亦應向面對困難的業主加強提供協助。



近年極端天氣不時帶來暴雨，增加山泥傾瀉風險。申訴專員公署今（29日）發表一份關於政府對斜坡管理的報告，揭發地政總署鑑辨維修責任需時甚久，或延遲責任方維修時間。（資料圖片/申訴專員公署）

地政鑑辨斜坡維修責任需時久 7成需超過1年

現時全港有約6.1萬個人造斜坡，當中涉及政府、私人，以及雙方混合管理的斜坡，由地政總署負責鑑辨各斜坡由誰負責維修。

公署批評地政總署鑑辨需時甚久，或延遲責任方維修時間。公署指，由2019年至2024 年期間，在地政總署完成的斜坡維修責任鑑辨個案中，約7成需時超過1年，更有約一半需時超過2年 。截至2025年4月底，有約1,830宗積壓個案的維修責任仍有待鑑辨。

判斷應由誰人負責維修便花了數以年計的時間，以事情的性質而言，實屬不合理。 申訴專員公署報告

公署又指，地政總署在完成鑑辨之後，會將結果上載至「斜坡信息系統」，但不會通知被鑑辨有維修責任的一方，或令部分業主因不知情而沒有履行。

近年極端天氣不時帶來暴雨，增加山泥傾瀉風險。申訴專員公署今（29日）發表一份關於政府對斜坡管理的報告，揭發地政總署鑑辨維修責任需時甚久，或延遲責任方維修時間。（資料圖片/申訴專員公署）

4成個案超過5年才遵辦修葺令 有個案拖延10年

此外，就著有風險的斜坡，由屋宇署負責發出危險斜坡修葺令。然而署方跟進流程緩慢，公署表示，在2016年至2025年發出的危險斜坡修葺令中，截至去年12月，有接近4成第一階段修葺令的遵辦時間超過5年，超過三成半第二階段修葺令的遵辦時間超過3年。

公署認為，私人業主在獲發第一階段危險斜坡修葺令後，延誤委任註冊專業人士的情況十分嚴重。有個案在收到修葺令後22個月才委任註冊專業人士，期間屋宇署曾考慮檢控，最終因業主已委任人士跟進，其提交的補救或預防工程建議亦已獲接納，因此不作檢控。公署表示，這容易傳遞錯誤訊息，令業主以為延遲遵辦修葺令並無任何後果。

此外，亦有個案在2014年10月獲發第一階段危險斜坡修葺令，但到2024年10月才確認遵辦，前後歷時10年。業主委任的專業人士曾清晰表明，正面對困難，希望屋宇署派出社工隊協助，惟屋宇署在較後階段才提供協助，或導致拖慢進度。

近年極端天氣不時帶來暴雨，增加山泥傾瀉風險。申訴專員公署今（29日）發表一份關於政府對斜坡管理的報告，揭發地政總署鑑辨維修責任需時甚久，或延遲責任方維修時間。（資料圖片/申訴專員公署）

處理代辦工程需時57至132個月 遠超44月目標時間

公署又批評屋宇署進行代辦工程的需時極長，該署在2015年至2025年期間完成256宗代辦工程，每年代辦工程平均處理時間由 57 個月至 132 個月不等，遠超屋宇署就簡單的代辦工程所訂的 44 個月目標時間。當中僅 12%的代辦工程的處理時間為 44 個月或以下。

申訴專員公署提出多項建議，其中地政總署應就新建斜坡的鑑辨個案以及因地籍狀況改變而需要重新鑑辨的個案，在完成或修訂鑑辨結果後，立即將鑑辨結果通知維修責任人；就危險斜坡修葺令涉及於政府土地上施工的許可申請，持續檢視申請個案的審批進度，以及新訂立的目標處理時間的實施情況。

屋宇署方面，應歸類複雜個案，例如一些需取得毗鄰地段業主的同意或有現場環境限制的個案，並就這些個案加強跟進機制，及早主動介入、作出協調及提供支援，協助面對困難的業主盡快遵辦修葺令；進一步檢視進行代辦工程的流程。公署並建議成立高層次跨部門工作小組，以加強協作，監控私人斜坡的風險。