北上注意｜深圳地鐵即日起接受Visa信用卡拍卡出入閘　享10%回贈

Visa今日（30日）宣布，旗下Tap to Ride「一拍即付」服務即日起在深圳地鐵啟動試行，是繼香港和廣州之後，粵港澳大灣區第三個支援該服務的城市，提升入境旅客在中國出行的支付便利性。



另外，從即日起到7月31日，合資格的港澳Visa持卡人於支援Visa的海外公共交通網絡「一拍即付」，可享有高達10%現金回贈。



Visa今日（30日）宣布，旗下Tap to Ride「一拍即付」服務即日起在深圳地鐵啟動試行。

試行計劃覆蓋深圳地鐵17條路線、432個車站，乘客可在設有Visa標誌的閘機直接拍卡進出車站。訪深旅客只需憑Visa晶片卡，或綁定Visa卡的流動裝置，即可享受無需購票、無需現金、無需下載流動應用程式的便捷出行體驗，真正實現「一拍即付」。另外，是次服務更延伸至11號線商務車廂，便利商務客戶。

Visa香港及澳門區董事總經理梁普寧表示，深圳地鐵引入Visa支付服務，為國際旅客及往返深港兩地的香港市民帶來更便捷的體驗，讓他們無需事先開通當地支付帳戶，即可使用熟悉的支付方式。

為慶祝區域交通網絡進一步聯通，從即日起到7月31日，合資格的香港及澳門Visa持卡人於支援Visa的海外公共交通網絡（包括深圳地鐵）「一拍即付」，即可享有高達10%現金回贈。

Visa現時已在中國多地推動Tap to Ride「一拍即付」的應用，包括北京地鐵、上海軌道交通、成都地鐵及巴士、廣州地鐵。