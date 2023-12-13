港鐵12.23起接受Visa信用卡拍卡　毋須1秒入閘　未納入交通津貼

電子支付日趨普及，港鐵今日（13日）宣布，12月23日起支援感應式（contactless）信用卡支付入閘，每個重鐵站至少有兩部新的閘機支援信用卡入閘，毋須一秒便完成付款可入閘，不過首階段只接受Visa卡，而且不會獲得政府的交通補貼。港鐵預計明年第三季可使用更多信用卡。



港鐵宣布12月23日起，支援感應式信用卡入閘。（黃偉倫攝）

港鐵今年3月起，陸續安裝新款閘機，全線提升逾2,400多部閘機及售票機，更新收費系統斥資13億元。

收信用卡閘機以淺藍色標示 入、出閘拍卡方式

港鐵常務總監—香港客運服務楊美珍今日宣布，由12月23日起，推出感應式信用卡支付入閘服務，除了機場快線，全線重鐵車站均至少設有兩部支援感應式信用卡的閘機，部份較多旅客使用的車站，例如尖沙咀站、中環站、會展站，則會有更多新款閘機。

新款閘機貼有淺藍色標示，乘客除了可使用實體的感應用式信用卡及扣賬卡（Debit Card），亦可使用載有該兩款卡的手提電話或智能手錶支付入閘。

感應用信用卡支付的裝置設於二維碼掃瞄器的下方，港鐵現場示範時，使用信用卡入閘毋須一秒便完成交易，楊美珍指其速度與八達通、二維碼相若，不過提醒乘客預先取出信用卡。出閘時，亦要找接受信用卡的閘機，拿出信用卡再拍卡便可。

機場快線待2026年方使用

至於使用信用卡入閘的收費，楊美珍指只設有成人收費，票價與使用八達通及二維碼入閘相同。若乘客希望乘搭東鐵頭等車廂，她指乘客仍然需以八達通在月台的頭等核准器拍卡。

楊美珍表示，2024年第三季將可支援更多信用卡；最快2026年機場快線亦會更新閘機，屆時同樣接受信用卡款付；2028年會完成整項自動收費系統資產更新計劃，約35%閘機接受信用卡支付。

（左起）Visa香港及澳門區董事總經理梁普寧、港鐵常務總監—香港客運服務楊美珍（黃偉倫攝）

信用卡付車費不納入交津

現時用支付寶、微信支付入閘，並不納入政府的交通津貼範圍；日後使用信用卡入閘同樣不會獲補貼。楊美珍表示，交通津貼屬政府項目，不過政府亦有探討不同方法提供津貼。

Visa香港及澳門區董事總經理梁普寧表示，會聯同港鐵於2024 年全年提供獎賞，鼓勵港鐵乘客體驗感應式支付。她續指，深信開放式的電子支付可以推動智慧出行之餘，亦更能為全球數碼經濟發展帶來契機。