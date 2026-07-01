當代中國著名哲學家劉笑敢病逝　享年79歲　中大哲學系：道範長存

被譽為當代道家哲學泰斗、曾在香港中文大學哲學系擔任教授逾10載的劉笑敢周二（6月30日）凌晨因病在香港的家中辭世，享年七十九歲。



香港中文大學哲學系在訃告指，劉笑敢教研雙絕，治學嚴謹，待人謙和，該系讚揚劉畢生致力弘揚中國哲學的精神，深啟同袍與後進，而劉在中大的深耕，更為中大哲學系以至世界中國哲學研究的長遠發展，奠立堅實基石。



劉笑敢2017年在香港中文大學（深圳）談「莊子的兩種逍遙與兩種自由」。（香港中文大學（深圳）網頁）

劉笑敢是誰？

劉笑敢1947年生於河南，1978年考入北京大學哲學系，師從張岱年讀研究生，1985年獲博士學位，並留校先後任講師、副教授。

劉笑敢1988年赴美國，先後於密歇根大學、哈佛大學、普林斯頓大學東亞系和宗教系、哈佛燕京學社任訪問學者、講師、研究員。

1993年，劉笑敢赴新加坡國立大學中文系任高級講師、副教授，2001年起擔任香港中文大學哲學系教授，後出任中國哲學與文化研究中心主任（後任名譽主任），並任北京師範大學哲學學院特聘教授、哲學學院道家與中國思想文化國際研究中心主任。

劉笑敢的哲學研究是什麼？

香港中文大學哲學系訃告指，劉笑敢治學以道家思想為宗，尤深研老莊。專著《莊子哲學及其演變》、《老子古今》及《詮釋與定向》等皆為學界圭臬，影響海內外學者至鉅。

笑敢又提出概念「反向格義」，以反思中國哲學的詮釋，為解讀中國古典文獻別闢蹊徑，廣啟學界對中國哲學方法論之深思與論辯。

劉笑敢對中國哲學研究有什麼貢獻？

劉笑敢2005年創辦「中國哲學與文化研究中心」，對香港中文大學哲學系乃至中國哲學學術界貢獻深遠。擔任創始主任期間，劉笑敢極力推倡「新課題、新方法、新領域、新資料」之考索，又出版學術期刊，設立訪問學人計劃，屢辦國際會議及工作坊，為推動中國哲學與文化研究之嚴肅性、學術性、藝術性、創造性而竭力。

香港中文大學哲學系訃告指劉笑敢教研雙絕，其風範及貢獻將長留該系師生心中。（香港中文大學哲學系Facebook）

中大哲學系：劉笑敢的風範及貢獻將長留師生心中

香港中文大學哲學系訃告指劉笑敢教研雙絕，屢膺殊榮；治學嚴謹，待人謙和。讚揚他畢生致力弘揚中國哲學之精神，深啟同袍與後進；「哲人其萎，道範長存。」訃告稱劉笑敢的風範及貢獻將長留該系師生心中。