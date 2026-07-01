「奶茶王」潘祥逝世逾一年未入殮　熱心人助籌款辦殮葬下周六火化

曾榮獲「金茶王銀星章」、致力推廣香港奶茶文化的奶茶師傅潘祥去年逝世，至今已超過一年。惟潘祥在香港並無親眷，無人為其處理後事，至今一直未入殮。幸好有一群熱心人士自發為他奔走，並籌得一筆殮葬費用，將於下周六（11日）為潘祥舉行告別儀式，遺體同日於柴灣歌連臣角火葬場火化。



曾榮獲「金茶王銀星章」、致力推廣香港奶茶文化的奶茶師傅潘祥去年逝世，至今已逾一年。（資料圖片/夏家朗攝）

一代「奶茶王」潘祥曾是尖沙咀香檳大廈星座冰室（現已結業）的第一代水吧師傅，2024年8月，星座冰室因香檳大廈拆卸需要搬舖，在冰室最後一天營業當晚，潘祥專程故地重遊「撐場」，與街坊細數歷史。他當時表示，間中會光顧星座冰室，吃即食麵、奶油包等，又會教導第四代老闆如何沖奶茶。

潘祥當日向《香港01》表示，1967年他只有約12、13歲時，因不想讀書而放下書包，透過朋友介紹加入星座冰室工作，當年月薪只有150元，不過「貪佢有食有住」，工作了整整15年才離開。

潘祥說最初原本負責送外賣，當年有水吧師傅教他沖奶茶，加上當時的水吧師傅年紀老邁，很快就轉交他主理水吧。他亦形容工作15年「容乜易呀、眨下眼就過」，工作過程亦很開心，後來認為已經「學唔到嘢」而轉到其他餐廳工作。

星座冰室冰室第一代水吧師傅潘祥。（資料圖片/夏家朗攝）

潘祥曾榮獲「金茶王銀星章」，以表彰他對港式奶茶文化推廣的傑出貢獻。2025年5月，香港咖啡紅茶協會的「金茶王」FB專頁發出訃告，宣布潘祥師傅因病離世的消息，並對潘祥生前為推廣港式奶茶文化不遺餘力而致敬。不過，潘祥離世至今已超過一年，原來一直未入殮安葬。

前星座冰室老闆林先生回覆查詢指，潘祥至今單身，並無親人在香港，所以去世後，由政府代處理入葬等事，但或因為文件問題，因此一直未入殮。他又指，去年曾有人聯絡他查詢潘師傅的事。

潘祥於2025年逝世，香港咖啡紅茶協會當時曾發文致敬，指他是港式奶茶界的資深前輩，形容他對餐飲行業的熱愛和對港式奶茶文化的推廣不遺餘力。（金茶王【港式奶茶】Facebook）

根據FB專頁《Hong PICs - 康港劉影》今年5月發文公布，「因潘師傅晚年深居簡出，在港亦無親眷，其溘然長逝之初僅能交由政府官方法辦。這一年來，幸得各方好友奔走協助，完成了一些文書程序。現時，灣仔藍屋一眾街坊與友人正自發籌募經費，期盼能為潘師傅安排一場體面且莊嚴的後事。」據了解，當時一班熱心人目標籌募約5萬元殮葬費用。

FB專頁《Hong PICs - 康港劉影》今年5月曾發布關於潘祥離世後近一年仍未入殮的消息，並指一班灣仔藍屋熱心街坊為潘祥師傅籌募殮葬費用。（《Hong PICs - 康港劉影》FB截圖）

至近日，潘祥公治喪籌辦好友在社交平台公布，將於7月11日（星期六） 下午12時45分於柴灣歌連臣角火葬場為潘祥舉行告別儀式與火葬禮，正式向一代「奶茶王」道別。屆時所有帛金將全數直接用於支付潘師傅的殮葬費用，出席者需事先預約登記。