消委會．外置充電器｜$209小米尿袋獲評4.5分最高　勝$569元ANKER

俗稱「尿袋」的外置充電器，是都市人外出使用電子產品時的必備品。消委會今（7月2日）發布最新一篇《選擇月刊》，當中公布15款外置充電器的安全及效能測試結果，全部通過安全測試，其中，售價209元的小米型號充電器獲最高總評4.5分，相對性價比最高，亦勝過測樣本中最貴的ANKER充電器，後者標價569元及獲評4分。最低分為牛魔王 maxpower、威寶 Verbatim及超霸 GP型號的充電器，獲評3.5分。



外置充電器已成為大部分人日常外出或旅遊時的必備物品。（消委會圖片）

最低分為牛魔王 maxpower、威寶 Verbatim和超霸 GP

消委會參與由國際消費者研究及試驗組織統籌的外置充電器測試，比較15款款外置充電器的安全及效能表現。樣本購自歐洲及香港，售價約由158元至569元。所有樣本標示內置電池的電容量為10,000毫安培小時。

測試在歐洲實驗室進行，包括安全程度、效能測試等，所有樣本通過基本安全測試，獲評最高分為小米測試型號的外置充電器，標價為209元，總評為4.5分，為眾產品之冠。至於最低分為售價268元的牛魔王 maxpower、368元的威寶 Verbatim和超霸 GP型號的充電器，獲評3.5分。

15款產品中標價最貴為售價569元的ANKER充電器，則獲評4分。而標價549元的belkin充電器，亦同獲4分。

充電效率belkin表現出色

針對效能測試，即轉換效能愈高，代表升壓時的能量損耗愈少，結果顯示，實際可用電能約由28.5瓦時至34.6瓦時，轉換效率為79.2%至95.3%。其中3款樣包括小米、XPOWER及belkin的轉換效率為90%或以上，評分最高。

至於充電表現方面，15款充電效率由67.3%至84.6%不等，即根據樣本充電時的耗電量及充滿電後樣本可輸出的電能計算。其中，belkin的表現較出色。

充電速度而言，以各樣本每充電1小時的平均輸入電能，約由 10.6 瓦時至 21.7 瓦時計算，UGREEN和XPOWER型號則較慢。

9款具備無線充電功能的外置充電器：



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6款沒有無線充電功能的外置充電器：



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無線充電速度及效率較有線充電為低

15款樣本中，有9款為備有無線充電，結果顯示，無線充電的可用電能約由17.4瓦時至22.9瓦時；若將同一樣本的有線及無線充電表現作直接對比，無線充電量的可用電能，較有線充電的少約28.7%至43.3%。

EGO在無線充電量得的可用電能，為有線充電時的71.3%，故獲4.5分；THINKTHING STUDIO無線充電時的熱能損耗較多，僅獲３分。