外置充電器｜內地3.1起規定貼3C標誌加追溯二維碼　北上注意一覽

【高鐵／飛機／尿袋／外置充電器／充電寶】北上港人注意！內地部門規定由今年3月1日起，新出廠的外置充電器除了貼上3C圖案標誌外，需另外加入追溯二維碼，否則不可出廠、銷售、進口及其他經營活動，惟新安排設有一年過渡期，即目前已出廠的外置充電器仍可在市面販賣。一文看清新高鐵、民航及陸路跨境口岸對外置充電器的限制。



內地部門規定由3月1日起新出廠的外置充電器，除了貼上獲認證的3C圖案標誌外，需另外加入追溯二維碼。（圖片來源／視覺中國）

國家認證認可監督管理委員會新安排。（AI製圖）

外置充電器｜內地規定由3.1起出廠需加入追溯二維碼

3C標誌（即China Compulsory Certification,，簡稱CCC），為內地推出的強制性安全認證，為符合國家安全標準，所有在境內銷售及進口的電子產品，必須獲得相關認證。

據國家認證認可監督管理委員會發布的公告，為完善強制性認證制度，防範假冒認證標誌或虛假認證等，流動充電器／外置充電器（即行動電源、充電寶或尿袋）等產品，由3月1日起除了要貼上3C圖案標誌外，需另外加入追溯二維碼，否則不可出廠、銷售、進口及其他經營活動。

新安排下對旅客的影響。（AI製圖）

外置充電器｜一年過渡期後所有認證產品須符合要求才准銷售

公告指，3C標誌圖案右側標示追溯二維碼，兩者必須緊鄰且不可分割，圖案應清晰及完整，讓社會大眾及監管機構可掃瞄二維碼取得認證信息，包括認證證書編號、生產者名稱、產品規格型號、證書狀態、發證機構等。

新安排設有一年過渡期，全部產品2027年3月1日起須符合上述要求，而當日前已按照現行規定貼上3C圖案標誌，但已出廠、銷售或進口的產品，則不必變更標誌。

國家鐵路局要求旅客攜帶「標誌清晰」的外置充電器。（資料圖片／梁鵬威攝）

外置充電器｜港人坐高鐵北上 「尿袋」需要有3C認證嗎？

近年港人北上旅遊已成為熱潮，而外置充電器又是外遊必備的設備，新安排會否對旅客北上坐飛機、火車或高鐵帶來影響？

根據國家鐵路局公安部發布的《鐵路旅客禁止、限制攜帶和托運物品目錄》，要求旅客攜帶「標誌清晰」的外置充電器，每件電量不得超過100Wh（約27,000mAh），但對3C認證並無強制性要求。

中國民航局要求旅客攜帶的外置充電器須貼上清晰的3C標誌，同時禁止被召回型號或批次。（資料圖片）

外置充電器｜港人內地坐飛機返港 「尿袋」有何要求？

中國民航局最近與外置充電器相關的公布，為去年6月28日發布的緊急通知，由於發生多宗外置充電器起火冒煙的事件，乘坐境內航班的旅客，攜帶的外置充電器須貼上清晰的3C標誌，同時禁止被召回型號或批次。換言之，若旅客乘坐內地飛往香港的航線，亦需符合要求。

外置充電器｜由香港坐飛機北上 「尿袋」需要有3C認證嗎？

至於由香港乘坐飛機入境內地，因旅客上機前在香港機場接受安檢，而香港暫無相關外置充電器的規定，因此主要視乎航空公司的相關要求。

從陸路口岸過關，旅客攜帶外置充電器的數量合理且屬於個人自用，目前則不受到影響。（資料圖片）

外置充電器｜本地航空公司對「尿袋」有何規定？

翻查資料，多間本地航空公司包括國泰航空、HK Express香港快運、香港航空及大灣區航空，都採取相同的要求，旅客的外置充電器必須手提登機，嚴禁託運，每人最多可攜帶20個電量小於100Wh的外置充電器，並禁止放在行李架上，航空期間不得充電。

外置充電器｜羅湖等陸路口岸對「尿袋」有何要求？

外置充電器一旦在飛機或高鐵起火冒煙，將帶來嚴重的安全問題，惟陸路跨境過關不涉及飛機或高鐵，因此從陸路口岸入境內地（不包括高鐵西九龍站），只要外置充電器的數量合理且屬於個人自用，目前則不受到影響。