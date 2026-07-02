信興集團資料外洩｜涉92萬客戶個資流出　105萬人資料遭惡意加密

信興集團今日（2日）公布，3月遭黑客入侵，發生資料外洩事故。私隱專員公署表示，信興有92萬客戶的個人資料受影響，涉及姓名、地址、電話號碼等資訊。另外，事件中有逾105萬人的資料被惡意加密。



公署表示，已根據既定機制就事件展開調查，呼籲可能受影響者提高警惕，慎防個人資料被盜用。



私隱專員公署。（資料圖片 / 夏家朗攝）

約1000名信興集團員工、供應商人員姓名及身份證明文件號碼同外洩

私隱專員公署表示，3月23日接獲信興集團的資料外洩事故通報，已根據既定機制就事件展開調查，現時仍在調查中。根據相關機構的資料，或有超過921,000名人士的個人資料遭外洩，當中包括約92萬名顧客的姓名、地址、電話號碼、電郵地址，以及約1,000名員工、供應商人員的姓名、地址、電話號碼、電郵地址、身份證明文件號碼、銀行戶口號碼、薪金等個人資料。

另外，事件中有約1,050,000名人士的個人資料被惡意加密，當中可能包括約1,045,000名顧客的個人資料。

私隱專員公署提醒慎防個人資料被盜用

私隱專員公署呼籲可能受影響人士提高警惕，慎防個人資料被盜用，有需要時可考慮更改網上帳戶密碼，啟用多重認證功能；留意個人電郵或帳戶有否不尋常的登入記錄；以及審視銀行月結單，以確定是否有任何未經授權的交易等行為，保障個人資料私隱。

信興集團：委聘資訊安全專家團隊作獨立調查

信興集團回應稱，3月20日發現電腦系統受到黑客侵入及破壞，已立即採取應對措施，包括向警方報案及向個人資料私隱專員公署主動通報，同時委聘資訊安全專家團隊作獨立調查，盡力確認可能受影響的相關資料內容、密切監控情況及採取適當行動。

信興集團表示，為保障客戶資料安全及確保服務不受影響，已採取多項應對及修復工作，提升網絡防禦機制，杜絕同類事件再次發生。