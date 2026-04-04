醫管局病人資料外洩至暗網　涉逾5.6萬人　警網罪科查未有人被捕

網上流傳醫管局外洩27萬則病人病歷，近日被上載至暗網「Dark forums」。醫管局回覆查詢時確認，恆常監察系統於昨日凌晨，發現一宗懷疑未經授權將病人資料取走並於第三方平台洩漏的個案。局方高度重視事件，於早上報警及通報個人資料私隱專員公署。



私隱署回覆查詢指，已接獲醫管局通報，受影響人數超過5.6萬人，涉事的個人資料包括姓名、身份證號碼、性別、出生日期、醫院編號、預約日期，以及健康資訊。公署會根據既定機制就事件展開調查，亦呼籲受影響人士提高警惕，慎防個人資料被盜用。警方回覆指，已交由警方網絡安全及科技罪案調查科跟進調查，暫未有人被捕。



醫管局病人資料外洩至「暗網」，逾5.6萬人受影響。(資料圖片)

醫管局表示，恆常監察系統於昨日（3日）凌晨發現一宗懷疑未經授權將病人資料取走並於第三方平台洩漏的個案。局方指，高度重視事件，於早上報警及通報個人資料私隱專員公署。

醫管局已檢視內部網絡系統，確認系統運作安全正常。當局會全面配合警方調查及行動，並聯絡受影響病人。警方指，同日已交由警方網絡安全及科技罪案調查科跟進調查，暫未有人被捕。

外洩資料包括姓名、身份證號碼、醫院編號

私隱專員公署表示，昨日接獲相關機構的資料外洩事故通報。根據該通報，有5.6萬人受影響，涉事的個人資料包括姓名、身份證號碼、性別、出生日期、醫院編號、預約日期，以及健康資訊。署方指，會根據既定機制就事件展開調查。

公署呼籲可能受影響人士提高警惕，慎防個人資料被盜用， 建議應採取以下措施，保障個人資料私隱。

1. 收到不明來歷或可疑的來電、短訊或電郵時要提高警覺，切勿隨意打開附件、連結或披露個人資料

2. 對網絡釣魚及其他詐騙行為提高警覺

3. 考慮更改網上帳戶密碼，並啟用多重認證功能（如有）

4. 留意個人電郵或帳戶有否不尋常的登入記錄

5. 審視銀行月結單，以確定是否有任何未經授權的支出。

