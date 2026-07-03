13歲女童晴晴急需換心肺續命　父母撰文籲捐贈：佢好驚返唔到屋企

患有先天性心臟病的13歲女童晴晴，急需進行心臟及肺移植，早前經醫管局呼籲捐贈，但至今快將一個月，仍未有消息。晴晴目前仍留醫香港兒童醫院兒童深切治療部，情況危殆，醫管局今晚（3日）代轉發晴晴父母的逾千字公開信，透露晴晴自5月初入院，曾於8天內5次接受手術，其間更出現了腦出血和肺部感染的併發症，指醫生只能盡力讓其情況維持穩定，繼續爭取時間，唯一能救活晴晴就只有進行心肺移植。



父母又指，晴晴現在最希望可以出院回家，但她知道有可能以後都不能回家，對其造成很大打擊。她會迴避所有關於病情的話題，但只要不經意說起她現在的病況，或將要面對的問題，她就會哭說「好驚返唔到屋企」。晴晴父母懇請若市民有家屬不幸走到生命盡頭，可考慮捐出心臟和肺部，讓家人在世上以另一種形式繼續存在，也賜予晴晴一個活下去的機會。捐贈者需為O型血型人士，身高介乎130至150厘米。



13歲女童晴晴急需進行心臟及肺移植。

13歲女童晴晴急需進行心臟及肺移植。

晴晴的父母在公開信中指，晴晴在出生前的所有產前檢查，都顯示她是健康的胎兒，所以全家人滿心期待她的來臨。可惜，在她出生後的6小時，被醫生懷疑心臟有問題，需轉送瑪麗醫院兒童心臟科，最後確診患有肺動脈閉鎖伴室間隔缺損。

在過去的13年，晴晴經常到醫院覆診、接受不同的檢查，以至手術治療。因為心肺功能不足，她的抵抗力弱，很容易生病，活動能力亦受影響，所以不能像同學或同齡小朋友一樣跑跑跳跳，或去不同地方遊玩，要經常請假在家休息。

晴晴自幼知道自己患有心臟病，亦會經常生病，雖然有時需要留醫治療或做手術，但每一次都能順利康復出院回家，所以這次發病入院，到知道有可能以後都不能回家，對她造成很大的打擊。

她（晴晴）會迴避所有關於病情的話題，但只要不經意說起她現在的病況，或將要面對的問題，她就會哭，表示「好驚」、「好驚要做手術」、「好驚手術唔成功」、「好驚返唔到屋企」。 晴晴父母

父母續指，晴晴自今年5月初因心律不整入院，曾於8天內5次接受手術，其間更出現了腦出血和肺部感染的併發症，指醫生只能盡力讓其情況維持穩定，繼續爭取時間，唯一能救活晴晴就只有進行心肺移植。

晴晴的父母懇請若市民有家人不幸走到生命盡頭，可考慮將其心臟和肺部捐贈出來，讓家人在世上以另一種形式繼續存在，也賜予他們女兒一個活下去的機會。

晴晴目前留醫香港兒童醫院兒童深切治療部。（資料圖片）

晴晴父母公開信全文：

大家好！我們是正在輪候心肺移植的病童—晴晴的父母。今次寫這封信的目的，是希望為女兒求得心臟及肺部捐贈以延續她的生命作出公開呼籲。



晴晴在出生前的所有產前檢查，都顯示她是一個健康的胎兒，所以我們全家都滿心期待她的來臨。但可惜，在她出生後的 6 小時，她就被醫生懷疑心臟有問題，需轉送到瑪麗醫院兒童心臟科，最後確診患有肺動脈閉鎖伴室間隔缺損。



在過去的 13 年，晴晴經常需要到醫院覆診、接受不同的檢查，以至手術治療，亦因為心肺功能不足，她的抵抗力弱，很容易生病，活動能力亦受影響，所以不能像同學或同齡小朋友一樣跑跑跳跳，或去不同地方遊玩，而且要經常請假在家休息，而最近 1 年更因為病情轉差，自去年 9 月開學以來，她只到學校上過半天課，因此她很難結識朋友，亦很難維持與同學或同齡朋友的關係。



晴晴從小就知道自己患有心臟病，亦會經常生病，雖然有時需要留醫治療或做手術，但每一次都能順利康復出院回家，所以這次發病入院，到知道有可能以後都不能回家，對她造成很大的打擊。雖然這段日子她的情緒好像很穩定，但我們知道她其實每天都很擔心和恐懼，還要忍受身上各種維生喉管所帶來的痛楚與不適；她亦會迴避所有關於病情的話題，但只要不經意說起她現在的病況，或將要面對的問題，她就會哭，表示「好驚」，「好驚要做手術」，「好驚手術唔成功」，「好驚返唔到屋企」，作為父母看到她這樣真的很痛心，但卻只能安慰她要相信醫生會幫助她，要有信心可以捱過這個難關。



晴晴現在最大的願望就是可以出院回家，睡在她自己的床上，吃她喜歡的食物，去她喜歡的餐廳食飯，見她想見的親友，每一次我們都會回答「好，應承你！」，但其實這些承諾是否真的可以實現呢？



晴晴入院不久就因心臟衰竭，影響其他器官的功能，要立即使用人工心肺機來維持生命，之後更在 8 天內做了 5 次手術，其中有 2 次更做了超過 12 小時；這段期間她更出現了腦出血和肺部感染的併發症，醫生現在能做的，就是盡力讓她的情況維持穩定，繼續爭取時間，但卻已沒有其他的方法可以醫治或逆轉她的情況，所以心肺移植是唯一能救活她的方法。



這段時間我們簽了很多手術、檢查、麻醉等的同意書，每簽 1 份就代表晴晴要接受 1 個高風險的醫療程序；每次簽署，醫生都會解釋這些醫療程序可能出現「死亡」、「大出血」、「中風」等情況，每次聽到，我們的心情都不好過，但又明白這些都是醫生在努力拯救晴晴、為她爭取時間等待心肺移植的方法，所以即使心有多痛，心情有多難受和矛盾，都只能簽下去；而現在，我們最希望的，就是簽署晴晴將會進行心肺移植的手術同意書。



我們知道能成功匹配心臟進行移植，是一件很難的事，更何況要同時得到心臟和肺部的捐贈，但我們仍有信心能得到幫助，讓晴晴得到奇蹟。



我們亦明白，能得到心臟和肺部的捐贈，背後代表著有被深愛的人離開了世界。要接受至愛至親離世，已是撕心裂肺的痛苦，在如此悲痛的時刻，還要做出捐出器官的決定，更是難上加難。但我們仍懇切祈求，若各位有家人不幸走到生命盡頭，懇請您們考慮將心臟和肺部捐贈出來，讓您們的家人在世上以另一種形式繼續存在，也賜予我們女兒一個活下去的機會！



謝謝大家！



晴晴爸爸媽媽

