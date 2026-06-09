13歲女童危殆需心臟及肺移植 醫管局急籲捐贈 同時向內地求助
撰文：董素琛
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醫管局今（9日）表示，一名13歲女童急需進行心臟及肺移植，她現時情況危殆，在香港兒童醫院兒童深切治療部留醫。醫管局指，響應病人家長的緊急呼籲，希望市民踴躍支持器官捐贈，積極考慮捐出離世親人的心臟及肺，遺愛人間。
局方表示，鑑於有關病人的情況十分危急，除了積極在本地為病人尋找合適的心臟及肺外，亦將盡快通過相關程序，向內地尋求幫助。
醫管局指，當內地覓得願意捐贈器官的病人離世後，而在當地沒有合適的病人接受作移植，可協調將器官跨境捐贈到香港作配對移植，為危急病人帶來重生希望。發言人強調，當尋獲合適的心臟和肺時，醫管局將嚴格按照相關的器官移植法規，從速向監管機構作出申請，確保所有程序符合有關標準及法規要求，並會盡快安排移植手術，為病人帶來重生的希望。
局方表示，對於器官衰竭的危急病人，器官移植往往是他們延續生命的唯一希望。當離世病人及家屬施予無私大愛，捐出遺體器官以救助性命垂危的病人，不僅給予危急病人重生的希望，更讓病人家屬在艱難中得以解困。醫管局呼籲市民，發揮大愛與關懷精神，讓愛承傳，為正在奮力求生的病人送上祝福和重生的希望。
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