取締工廈劏房｜屋宇署消防處查觀塘葵涌2工廈　揭13處所劏成88間

隨着簡撲房條例實施，政府加強取締工廈劏房。屋宇署6月底聯同消防處開聯合突擊巡查和執法行動，巡查兩幢分別位於觀塘及葵涌的工廈，發現有13個懷疑被非法用作居住用途的處所，被分間成88個分間單位，屋宇署將向相關業主發出中止更改用途命令及清拆令；屋宇署會發信通知49個未能入內調查單位的業主及佔用人，以便安排進入單位視察，否則會考慮向法庭申請入另有。



屋宇署與消防處6月29日及30日晚展開聯合突擊巡查和執法行動，巡查兩幢分別位於觀塘及葵涌的工廈，取締工廈劏房。（屋宇署Facebook圖片）

屋宇署與消防處6月29日及30日晚展開聯合突擊巡查和執法行動，巡查兩幢分別位於觀塘及葵涌的工廈，取締工廈劏房。（屋宇署Facebook圖片）

屋宇署Facebook發文，行動為針對工廈非法住用問題，屋宇署及消防處6月29日及30日晚展開聯合突擊巡查和同執法行動，在兩幢分別位於觀塘及葵涌的工廈，發現有違規情況。

署方表示，發現兩幢大廈有13個懷疑被非法用作居住用途的處所，被分間成88個分間單位，即劏房。當中，2個單位已確認被非法用作住用用途，另有38個單位有違規情況，例如單位大門耐火效能不足，屋宇署將向相關業主發出中止更改用途命令及清拆令。

至於未能入內調查的49個單位，屋宇署表示，會發信通知有關業主及佔用人，以便安排進入單位視察，否則署方會考慮向法庭申請入屋手令。

屋宇署強調「任何人都唔應該喺工業樓宇入面居住」，如果公眾對樓宇原先批准擬作用途有懷疑，除可以徵詢獨立專業意見之外，亦都可以透過土地註冊處嘅查冊服務或者屋宇署的「百樓圖網」系統查閱有關樓宇佔用許可證、批准建築圖則及其他相關資料，以便核實有關處所嘅批准用途。